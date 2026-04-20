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Espectáculos

Said Palao reafirma su relación con Alejandra Baigorria y utiliza auto de la empresaria al llegar de viaje: "Problemas se resuelven en privado"

Said Palao regresó al Perú tras viajar a España con Alejandra Baigorria y su familia, reafirmó su relación al llamarla "mi esposa" y defendió la privacidad, mientras se evidenció que utilizó el auto de la empresaria.

Said Palao regresó feliz de su viaje a España con Alejandra Baigorria. Foto: Composición LR/Captura/Willax
Said Palao regresó feliz de su viaje a España con Alejandra Baigorria. Foto: Composición LR/Captura/Willax

El regreso de Said Palao al Perú no pasó desapercibido. Luego de su reciente viaje a España junto a Alejandra Baigorria y su entorno familiar, el integrante de reality fue abordado por las cámaras de 'Amor y fuego', donde evitó profundizar en las polémicas que han rodeado su relación en las últimas semanas.

Durante sus breves declaraciones, el popular 'Samurái' dejó clara su postura frente a la exposición mediática de su vida personal. Sin entrar en detalles sobre los conflictos previos, el chico reality reiteró que cualquier diferencia con la empresaria debe tratarse en el ámbito privado, marcando distancia de la controversia generada tras su aparición en un yate en Argentina.

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Said Palao regresa de viaje de España y llama "esposa" a Alejandra Baigorria

Tras su paso por Europa, donde Alejandra Baigorria fue distinguida con un importante reconocimiento, Said Palao regresó a Lima y reafirmó públicamente su vínculo con la empresaria. Pese a las especulaciones sobre una crisis, el modelo se refirió a ella como su esposa, dejando en claro que la relación continúa.

Consultado por el programa 'Amor y fuego', el deportista optó por la cautela: “Yo ya hablé en su momento y creo eso fue lo que tenía que decir”, señaló, evitando ampliar detalles. Sin embargo, su mensaje fue enfático respecto a cómo maneja su vida personal: “Las cosas que tengo que decir las digo en privado”.

En esa misma línea, el integrante de 'Esto es guerra' insistió en que la exposición pública no debe interferir en la dinámica de pareja. “Los problemas se arreglan en privado, no en televisión”, afirmó, subrayando que, pese al interés mediático, ambos mantienen su derecho a la intimidad. Además, agradeció el respaldo del público hacia Baigorria en medio de la controversia.

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Said Palao utiliza el auto de Alejandra Baigorria al llegar de viaje

Otro detalle que captó la atención fue registrado por el equipo de 'Amor y fuego'. A su llegada al país, Said Palao fue visto utilizando un vehículo que pertenece a Alejandra Baigorria, lo que fue confirmado a través de la placa del automóvil.

Este hecho se sumó a las señales que evidencian la cercanía entre ambos tras el viaje. Aunque el chico reality evitó referirse directamente a las críticas surgidas por su comportamiento en el extranjero, reiteró que no considera necesario dar más explicaciones públicas.

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