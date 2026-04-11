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Espectáculos

Alejandra Baigorria se va de Perú con su familia, pero sin Said Palao, y revela el importante motivo: "Nos fuimos..."

La empresaria Alejandra Baigorria sorprendió al salir del país sin Said Palao, quien fue ampayado en Argentina con mujeres. Su viaje se da a solo días del primer aniversario de su matrimonio.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el 26 de abril de 2025.
Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el 26 de abril de 2025. | Foto: composición LR/Instagram/América TV

¡Sorprendió a todos sus seguidores! Alejandra Baigorria dejó el Perú junto a su familia, aunque sin la compañía de Said Palao. El viaje de la popular ‘Gringa de Gamarra’ al extranjero se produce tras someterse a un retoque estético y recibir un diagnóstico médico, en medio de la polémica que aún persiste por el ampay de su esposo, quien fue captado por Magaly Medina en una fiesta en un yate en Argentina junto a mujeres y amigos como Mario Irivarren. Por ello, los comentarios sobre su salida del país no tardaron en multiplicarse.

En ese contexto, a través de sus redes sociales, la empresaria aclaró el verdadero motivo de su partida hacia España. Aunque evitó explicar por qué el chico reality de ‘Esto es guerra’ no la acompañó, sí confirmó que se trata de una actividad clave vinculada a sus actividades profesionales.

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Alejandra Baigorria viaja con su familia, pero sin Said Palao

Más allá del asombro por su reciente retoque facial y la condición médica que le detectaron tras el ampay de Said Palao, Alejandra Baigorria dejó en claro que se siente dichosa. En su cuenta de Instagram, la ‘Gringa de Gamarra’ compartió una fotografía sonriente junto a sus maletas y el ícono de un avión, símbolo de que estaba lista para iniciar una nueva aventura fuera de Lima.

Poco después, en otra publicación, la influencer reveló que su destino era Madrid, la capital de España, donde recibirá un premio internacional por su trayectoria como empresaria. “Y nos fuimos a Madrid porque voy a recibir un premio internacional como empresaria”, escribió junto a una imagen en la que aparece sonriente al lado de su hermano, Sergio Baigorria, y su madre, la exmodelo María Verónica Alcalá.

Alejandra Baigorria viaja fuera del Perú sin Said Palao

Alejandra Baigorria viaja fuera del Perú sin Said Palao. Foto: captura Instagram

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“De Perú para el mundo”: Alejandra Baigorria será reconocida en Madrid

La emprendedora de 36 años optó por no mencionar a Said Palao en esta ocasión que sale de Perú a solo días de que se cumpla el primer aniversario de su matrimonio, realizado por todo lo alto el 26 de abril de 2025. Aunque en intervenciones recientes se refirió a su aún esposo y a la situación que atraviesan como familia tras el ampay, decidió guardar silencio sobre el futuro de su relación con el ‘guerrero’, y esta vez no fue la excepción. En cambio, sí habló de su padre, quien no apareció en la foto de su viaje al extranjero, pero confirmó que viajará a Madrid para acompañarla en este momento tan especial. “Mi papá llegará después para verme triunfar”, añadió.

Alejandra Baigorria viaja fuera del Perú sin Said Palao

Alejandra Baigorria viaja fuera del Perú sin Said Palao. Foto: captura Instagram

Con evidente entusiasmo, Alejandra cerró su mensaje con un mensaje cargado de orgullo por representar al país en un escenario internacional. “De Perú para el mundo”, sentenció.

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