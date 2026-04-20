El reconocido artista urbano De La Ghetto anunció su regreso al Perú con dos esperados conciertos en 2026, que se realizarán en Lima y Chiclayo. El cantante de 41 años se reencontrará con sus fanáticos en shows que prometen reunir lo mejor de su repertorio, en medio de gran expectativa por su vuelta a los escenarios nacionales.

Estas presentaciones forman parte de una nueva etapa en la carrera del intérprete, quien además lanzará un álbum recopilatorio. Su retorno al país reafirma el fuerte vínculo con el público peruano, consolidándose como uno de los eventos más destacados de la temporada.

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¿Cuándo y dónde serán los conciertos del cantante De La Ghetto en Perú?

El primer concierto de De La Ghetto se llevará a cabo el próximo 30 de abril en Lima, como parte del festival La Nación del Perreo. Este evento tendrá lugar en el Club Cultural Deportivo Lima, ubicado en Chorrillos, y reunirá a miles de seguidores del reggaetón en una noche que contará con varios exponentes del género.

Posteriormente, el artista se trasladará al norte del país para presentarse el 23 de mayo en el Jockey Club de Chiclayo, donde ofrecerá un espectáculo con sus mayores éxitos y una puesta en escena cargada de energía, el cual marca el esperado retorno del cantante al país, en un momento clave de su carrera, en el que combina sus clásicos con nuevos sonidos.

¿Dónde comprar entradas y cuáles son los precios para los conciertos de De La Ghetto?

Las entradas podrán adquirirse a través de Teleticket, donde cada concierto contará con su propia fecha de venta, ya disponible hasta el momento. Cabe destacar que De La Ghetto también se encuentra preparando el lanzamiento de un álbum recopilatorio programado para el 23 de mayo, el cual incluirá los temas más destacados de su trilogía de EPs 'Daylight', 'Moonlight' y 'Starlight', además de dos remixes inéditos.

Entradas para el concierto De La Ghetto en Chiclayo. Foto: Teleticket