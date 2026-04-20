HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

De La Ghetto en Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Lima y Chiclayo

De La Ghetto confirmó su regreso al Perú con dos conciertos en Lima y Chiclayo, donde presentará sus mayores éxitos en medio de gran expectativa. Conoce cuándo y dónde comprar las entradas.

De La Ghetto se presentará en Lima y Chiclayo. Foto: composición LR/Instagram
De La Ghetto se presentará en Lima y Chiclayo. Foto: composición LR/Instagram

El reconocido artista urbano De La Ghetto anunció su regreso al Perú con dos esperados conciertos en 2026, que se realizarán en Lima y Chiclayo. El cantante de 41 años se reencontrará con sus fanáticos en shows que prometen reunir lo mejor de su repertorio, en medio de gran expectativa por su vuelta a los escenarios nacionales.

Estas presentaciones forman parte de una nueva etapa en la carrera del intérprete, quien además lanzará un álbum recopilatorio. Su retorno al país reafirma el fuerte vínculo con el público peruano, consolidándose como uno de los eventos más destacados de la temporada.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA: CÓMO INFLUYE TU ENTORNO EN CÓMO TE SIENTES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Qué conciertos habrá en Lima en abril 2026: fechas confirmadas, artistas y entradas

lr.pe

¿Cuándo y dónde serán los conciertos del cantante De La Ghetto en Perú?

El primer concierto de De La Ghetto se llevará a cabo el próximo 30 de abril en Lima, como parte del festival La Nación del Perreo. Este evento tendrá lugar en el Club Cultural Deportivo Lima, ubicado en Chorrillos, y reunirá a miles de seguidores del reggaetón en una noche que contará con varios exponentes del género.

Posteriormente, el artista se trasladará al norte del país para presentarse el 23 de mayo en el Jockey Club de Chiclayo, donde ofrecerá un espectáculo con sus mayores éxitos y una puesta en escena cargada de energía, el cual marca el esperado retorno del cantante al país, en un momento clave de su carrera, en el que combina sus clásicos con nuevos sonidos.

PUEDES VER: Laura Pausini para su concierto en Lima y encara a fans de la primera fila por no corear sus canciones: “Pagan mucho, pero no saben”

lr.pe

¿Dónde comprar entradas y cuáles son los precios para los conciertos de De La Ghetto?

Las entradas podrán adquirirse a través de Teleticket, donde cada concierto contará con su propia fecha de venta, ya disponible hasta el momento. Cabe destacar que De La Ghetto también se encuentra preparando el lanzamiento de un álbum recopilatorio programado para el 23 de mayo, el cual incluirá los temas más destacados de su trilogía de EPs 'Daylight', 'Moonlight' y 'Starlight', además de dos remixes inéditos.

De La Ghetto

Entradas para el concierto De La Ghetto en Chiclayo. Foto: Teleticket

Concierto

Concierto en Lima. Foto: Instagram

Notas relacionadas
Laura Pausini para su concierto en Lima y encara a fans de la primera fila por no corear sus canciones: “Pagan mucho, pero no saben”

Laura Pausini para su concierto en Lima y encara a fans de la primera fila por no corear sus canciones: “Pagan mucho, pero no saben”

LEER MÁS
Qué conciertos habrá en Lima en abril 2026: fechas confirmadas, artistas y entradas

Qué conciertos habrá en Lima en abril 2026: fechas confirmadas, artistas y entradas

LEER MÁS
Conciertos en Lima 2026: calendario completo con fechas, precios y artistas confirmados

Conciertos en Lima 2026: calendario completo con fechas, precios y artistas confirmados

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Conmoción total! Matan a dos integrantes de 'Sin senos sí hay paraíso' en Colombia en plena grabación de la telenovela

¡Conmoción total! Matan a dos integrantes de 'Sin senos sí hay paraíso' en Colombia en plena grabación de la telenovela

LEER MÁS
Carmen Villalobos, protagonista de ‘Sin senos sí hay paraíso’, revela identidad del segundo integrante fallecido en trágico ataque en grabación de la novela

Carmen Villalobos, protagonista de ‘Sin senos sí hay paraíso’, revela identidad del segundo integrante fallecido en trágico ataque en grabación de la novela

LEER MÁS
Conciertos en Lima 2026: calendario completo con fechas, precios y artistas confirmados

Conciertos en Lima 2026: calendario completo con fechas, precios y artistas confirmados

LEER MÁS
Revelan la identidad de uno de los integrantes fallecidos de 'Sin senos sí hay paraíso' tras ataque en pleno rodaje

Revelan la identidad de uno de los integrantes fallecidos de 'Sin senos sí hay paraíso' tras ataque en pleno rodaje

LEER MÁS
Edwin Guerrero, fundador de Corazón Serrano, presenta a su hijo y le da peculiar consejo: “Ten muchas novias”

Edwin Guerrero, fundador de Corazón Serrano, presenta a su hijo y le da peculiar consejo: “Ten muchas novias”

LEER MÁS
Óscar López Arias admite que le hubiese gustado estudiar una carrera: "Lo he descubierto a los 47 años"

Óscar López Arias admite que le hubiese gustado estudiar una carrera: "Lo he descubierto a los 47 años"

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

De La Ghetto en Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Lima y Chiclayo

ProInversión presenta megaplan de infraestructura para conectar Perú con Brasil y mercados globales por US$ 38.900 millones

Elecciones 2026: ONPE reporta 50 actas siniestradas y 30 extraviadas en distritos de Lima

Entretenimiento

Carmen Villalobos, protagonista de ‘Sin senos sí hay paraíso’, revela identidad del segundo integrante fallecido en trágico ataque en grabación de la novela

¡Conmoción total! Matan a dos integrantes de 'Sin senos sí hay paraíso' en Colombia en plena grabación de la telenovela

Policía de Colombia revela la identidad del autor de la matanza de dos integrantes de 'Sin senos sí hay paraíso' en pleno rodaje

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE reporta 50 actas siniestradas y 30 extraviadas en distritos de Lima

Piero Corvetto: Fiscalía lo cita para que entregue su pasaporte este martes a las 4:00 de la tarde

Elecciones 2026: se registra 23% de ausentismo al 93% conteo de actas de la ONPE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025