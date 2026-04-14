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Hermano de Alejandra Baigorria saca cara por ella y se enfrenta a sus críticos tras perdonar a Said Palao: "Qué lástima"

Alejandra Baigorria reaparece junto a Said Palao en España y desata críticas. Su hermano Sergio Baigorria responde con firmeza a usuarios que cuestionaron el respaldo familiar.

Alejandra Baigorria se reencontró con Said Palao en España. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Alejandra Baigorria se reencontró con Said Palao en España. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

El reciente viaje de Alejandra Baigorria a España no solo marcó un hito en su carrera como empresaria, sino que también reavivó el interés público por su vida personal. La figura televisiva fue reconocida en Madrid por su trayectoria, en una ceremonia que reunió a su entorno más cercano, incluyendo a su esposo, Said Palao, cuya presencia no pasó desapercibida tras semanas de especulación.

La aparición conjunta de la pareja, luego del escándalo que involucró al deportista en Argentina, generó una ola de reacciones en redes sociales. En medio de la controversia, Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria, decidió pronunciarse públicamente para responder a los cuestionamientos dirigidos hacia su familia y el respaldo mostrado a la empresaria.

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Hermano de Alejandra Baigorria la defiende de ataques en redes sociales

Las críticas no tardaron en aparecer tras la difusión de imágenes de Alejandra Baigorria junto a Said Palao en Madrid. Usuarios cuestionaron el apoyo de su entorno familiar, insinuando intereses económicos detrás de la aparente reconciliación. En ese contexto, Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria, reaccionó a través de sus redes sociales con mensajes directos.

Uno de los comentarios más polémicos señalaba que la familia respaldaría a la empresaria por motivos financieros. Frente a ello, Sergio respondió: “Consulta, ¿tú no apoyarías a tu familia ante cualquier cosa? Si no es así, qué lástima”. Su intervención no se limitó a un solo mensaje. Ante otra usuaria que puso en duda la autenticidad de la relación con Said Palao, replicó con firmeza: “A mí no me gustaría tener una hermana como tú”.

Las respuestas del hermano de Alejandra Baigorria evidencian el respaldo incondicional hacia la empresaria en medio de la controversia. Además, reflejan el impacto que las redes sociales tienen en la exposición pública de figuras mediáticas, donde los comentarios pueden escalar rápidamente y generar enfrentamientos directos.

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Alejandra Baigorria agradece a Said Palao en España y revela que lo ‘descuidó’

Durante la ceremonia, Alejandra Baigorria tomó la palabra para agradecer a quienes la acompañaron en este importante momento profesional. En su discurso, sorprendió al dirigirse directamente a Said Palao, reconociendo su apoyo en un contexto marcado por rumores y cuestionamientos.

“Quiero agradecer a mi esposo porque yo hice Team Elite apenas me casé. Prácticamente la luna de miel fueron seis meses de trabajo y de giras. No estuve junto a él, pero él me impulsó y me dijo: ‘haz lo que tengas que hacer, yo aquí te voy a ayudar y te voy a esperar porque tú vas a ser Team Elite’”, manifestó en un auditorio de Madrid.

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