El Miss Perú Universo se encuentra de luto tras anunciarse el fallecimiento de Jacqueline Adelaida Brahm Flechelle, de 65 años, quien ganó ese certamen en 1979. La noticia ha causado conmoción entre los seguidores de la exmodelo y su familia.

Fue Olga Zumarán, directora del Miss Perú Mundo, una de las primeras en hacer público el lamentable hecho. “Descansa en paz, Jacqueline. Siempre estarás en mi recuerdo y en mi cariño. Mis condolencias a su esposo, a su hija y familia”, escribió en una extensa publicación, donde también compartió imágenes junto a Brahm Flechelle, tanto en su etapa como modelo como en su vida adulta.

Olga Zumarán con Jacqueline Adelaida Brahm Flechelle meses antes de su fallecimiento. Foto: Instagram.

Olga Zumarán se muestra afectada por la partida de Jacqueline Brahm Flechelle

Olga Zumarán, quien también ganó la corona del Miss Perú Universo, compartió un conmovedor mensaje en Instagram para despedirse de la exreina de belleza. Señaló que falleció el jueves 16 de abril y que mantenían una excelente amistad.

“Tuve el privilegio de conocerte de cerca, de compartir momentos inolvidables, conversaciones sinceras y una amistad que siempre llevaré conmigo. Porque las verdaderas conexiones no necesitan mostrarse, se sienten, se viven y se quedan para siempre en el alma”, compartió la exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ y ‘Mil oficios’.

Además, Zumarán señaló que acompañó a la exreina de belleza durante sus últimos meses de vida. “Hoy me quedo con lo auténtico, con lo vivido, con lo que fue de verdad. Me complace haber estado cerca de ti en tus últimos meses de vida con amigos cercanos y pasar momentos felices y juntas”, recordó la exreina de belleza.

¿De qué falleció Jacqueline Adelaida Brahm Flechelle?

Uno de los que también se encargó de enviar su más sentido pésame fue Julio Rodríguez Matute, historiador de certámenes de belleza. Él aseguró que el fallecimiento de Jacqueline Adelaida Brahm Flechelle ocurrió la madrugada del jueves 16 de abril a causa de problemas de salud.

Por su parte, destacó los aspectos más importantes de su trayectoria como modelo de la exreina de belleza. “Ganó a los 19 años el certamen del Miss Perú Universo 1979, representando a Perú provincias, desarrollado el 26 de junio de ese año. Meses después participó en el Miss Universo, realizado en Australia”, finalizó.