Elecciones 2026: ONPE reporta 50 actas siniestradas y 30 extraviadas en distritos de Lima

Más de 20 mesas en Lima registran actas siniestradas o extraviadas, según la ONPE | Composición LR | Foto: composición LR

Más de 20 mesas en Lima registran actas siniestradas o extraviadas, según la ONPE | Composición LR | Foto: composición LR

Entre el último martes y este miércoles, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó que actas correspondientes a más de 20 mesas de sufragio en distintos distritos de Lima fueron declaradas como siniestradas o extraviadas durante la etapa de procesamiento electoral. Las incidencias afectan diversas jurisdicciones y comprenden tanto elecciones presidenciales como de representación parlamentaria.

Las causas registradas van desde fallas técnicas en el Sistema de Tratamiento Automatizado de Escrutinio (STAE), abandono de alguno de miembros de mesa, dispositivos USB dañados o extraviados, hasta mesas en las que no se logró integrar correctamente la información al sistema oficial. En todos los casos, la documentación fue derivada a los Jurados Electorales Especiales (JEE), conforme a la normativa vigente, para su respectiva evaluación y resolución.

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Entre los distritos con incidencias figuran Ancón, Ate, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima Cercado, Magdalena del Mar, Puente Piedra y San Miguel. En algunos casos se consignó expresamente la pérdida del material electoral, mientras que en otros se determinó que el acta debía ser declarada siniestrada por no existir respaldo digital válido para ninguna de las cinco elecciones desarrolladas durante la jornada electoral.

Distritos con actas siniestradas y extraviadas

Según los reportes internos de la ONPE, en Ancón se registraron como extraviadas actas de las mesas 037111, 037112 y 037161. En Ate, las mesas 037542 y 038137 fueron declaradas siniestradas.

En Jesús María, la mesa 053312 figura con una acta extraviada, mientras que las mesas 053416 (4 actas), 053421 (5 actas) y 053459 (una acta) fueron consideradas siniestradas. En La Molina, las mesas 043388 (5 actas) y 043500 (5 actas) presentaron fallas en el STAE, lo que impidió su correcta integración al sistema.

Ancón

Ancón

La Victoria y Lima Cercado presentan incidencias por USB

Uno de los casos más recurrentes se registró en La Victoria, en este distrito varias mesas fueron observadas por daños en los dispositivos USB utilizados para el traslado de información electoral. Las mesas 042561 (una acta), 042603 (una acta), 043088 (una acta) y 043154 (una acta) fueron consideradas siniestradas por esta razón, mientras que la mesa 042793 (una acta) figura como extraviada.

En Lima Cercado también se reportaron actas extraviadas en las mesas 036226 (una acta), 036444 (una acta) y 036616 (una acta), las cuales fueron remitidas para evaluación correspondiente.

Magdalena concentra el mayor número de casos

Magdalena del Mar es el distrito con mayor cantidad de incidencias registradas. Las mesas 044779 (una acta), 044811 (una acta), 044849 (una acta), 044850 (una acta), 044851 (una acta), 044863 (una acta), 044866 (una acta), 044869 (una acta), 044870 (una acta), 044871 (una acta), 044872 (una acta), 044873 (una acta), 044875 (una acta), 044876 (una acta), 044877 (una acta), 044952 (una acta) y 044953 (una acta) fueron reportadas por extravío de USB.

Asimismo, la mesa 044853 (una acta) fue declarada siniestrada. La cantidad de casos en este distrito refleja principalmente problemas vinculados a la pérdida del soporte físico que contiene la información electoral y no necesariamente alteraciones en el resultado de la votación.

Magdalena del Mar

Magdalena del Mar

Puente Piedra y San Miguel también registran observaciones

En Puente Piedra, las mesas 046490 (5 actas) y 046900 (una acta) fueron catalogadas como siniestradas, mientras que en San Miguel las mesas 0500075 (una acta) y 0500076 (una acta) figuran como extraviadas dentro del registro oficial.

Estos casos forman parte del procedimiento regular establecido por la ONPE cuando una mesa no puede ser procesada normalmente por fallas técnicas, pérdida de material o imposibilidad de integrar la información al sistema digital de escrutinio.

¿Qué significan las actas extraviadas y siniestradas?

Según la clasificación electoral, un acta extraviada corresponde a una mesa de sufragio cuya documentación, por hechos distintos a actos de violencia, no ha sido entregada a la ODPE o no logró ser ingresada al sistema de cómputo electoral para su procesamiento.

En cambio, un acta siniestrada es aquella que, debido a hechos de violencia o atentados contra el derecho al sufragio que afectaron el material electoral, no pudo ser entregada a la ODPE ni ingresada al sistema de cómputo electoral.

Sin embargo, dentro de los reportes recientes también se incluyen casos donde la ONPE declara una mesa como siniestrada por fallas operativas o técnicas, como problemas en el sistema STAE, dispositivos USB dañados o imposibilidad de integrar correctamente la información al sistema digital.

En ambos casos, cuando el acta no puede ser procesada de manera regular, el expediente es derivado al JEE, que se encarga de evaluar la validez de la mesa y determinar el procedimiento correspondiente dentro del conteo oficial.

¿Qué dice el Jurado Nacional de Elecciones?

Desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el coordinador legal del gabinete de asesores, Jorge Valdivia, indicó que la ONPE continúa procesando actas observadas y que, de las más de 65 mil registradas en esa condición, solo se han remitido poco más de 27 mil.

En ese contexto, explicó que cuando una observación no puede ser subsanada, se procede al recuento de votos, siempre que existan las cédulas en sobres lacrados, procedimiento que está a cargo de los Jurados Electorales Especiales. Asimismo, precisó que este mecanismo no implica la nulidad automática de votos ni de actas, aunque puede generar variaciones en el conteo, especialmente en el voto preferencial.

Valdivia también señaló que el cronograma electoral se mantiene y que el 15 de mayo se proyecta la entrega de resultados presidenciales, lo que permitirá dar paso a una eventual segunda vuelta.