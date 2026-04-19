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Querido exconductor peruano de TV lo dejó todo y ahora vive aislado del mundo: solo habla con sus 4 perros

El actor y exconductor de televisión confesó que disfruta de la soledad a sus 48 años, tras haber estado casado durante varios años con una de las actrices peruanas más bellas de la TV.

El actor de televisión también reveló que se opuso a que su hijo estudie en la universidad al sentir que no es importante. Foto: Composición LR/Instagram.
El actor de televisión también reveló que se opuso a que su hijo estudie en la universidad al sentir que no es importante. Foto: Composición LR/Instagram.

Comenzó su carrera protagonizando algunas de las series más vistas, como ‘Vírgenes de la cumbia’, ‘Yuru la princesa amazónica’, ‘Yo no me llamo Natacha’, entre muchas otras. Además, fue copresentador de ‘El gran Show’, reality de Gisela Valcárcel, y se convirtió en conductor de ‘Yo soy’ y ‘Yo soy Kids’.

Es el caso de Óscar López Arias, quien, tras saborear el éxito en la televisión, decidió dejarlo todo en Lima y vivir alejado del mundo en una casa de campo, cuya única compañía son sus cuatro perros. “Dialogo con ellos. Creo que me atreví a romper el molde”, señaló el también actor de 48 años a Trome.

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Óscar López Arias revela cómo es su nueva vida alejado de todos

Óscar López Arias reveló cómo es su nueva vida en el campo y que solo viaja a Lima para cumplir con sus labores como actor ya que actualmente forma parte de la novela ‘Señora del destino’, de América TV. “Creo que me atreví a romper el molde en muchos sentidos. Fuera de andar calato en mi casa, me agrada vivir en el campo”, señaló.

Además, contó que su casa es ecológica y que cuenta con un huerto que le provee de alimentos como ajos, cebollas, tomates, plátanos, papayas y granadillas. En cuanto a la luz, tampoco es un problema, ya que dispone de paneles solares. “Soy un ermitaño (¿Y la soledad?) la disfruto. Puedo pasar semanas sin sonido externo”, declaró el exconductor, quien agregó que no mira televisión.  

Sobre el amor, señaló que está soltero y que la persona con la que inicie una relación deberá adaptarse al estilo de vida que lleva, alejado del mundo exterior. “Quien venga a acompañarme tendrá que saber que necesitamos nuestros espacios. No concibo que seamos siameses”, contó a Trome.

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Óscar López Arias cuenta que solo habla con sus cuatro perros

La única compañía del actor son sus cuatro perros, quienes están a su lado las 24 horas del día. “Dialogo con ellos y conmigo mismo”, se sinceró Óscar López Arias, quien también recibe las visitas de sus amigos actores en su casa en el campo.

“Siempre recibo amigos un fin de semana, también tengo un cartel: ‘Bienvenidos, pero un ratito nomás’, compartió la figura pública, quien en 2023 anunció el fin de su matrimonio con la actriz Daniela Sarfati.

 

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