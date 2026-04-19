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Pamela Franco y la chica del ‘auto rana’ se ven las caras por primera vez tras ampay con Christian Domínguez: “Al final yo te hice un favor”

Christian Domínguez y Mary Moncada protagonizaron ampay en enero de 2024 que destruyó la relación y los planes de matrimonio de Pamela Franco con el cantante.

Pamela Franco y Mary Moncada hablaron por videollamada. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
Pamela Franco y Mary Moncada hablaron por videollamada. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.

Pamela Franco y Mary Moncada, la joven con quien fue ampayada junto a Christian Domínguez en el llamado ‘auto rana’ en enero de 2024, se vieron las caras por primera vez a través de una videollamada. Cabe recordar que, tras la emisión de esas imágenes en el programa de Magaly Medina, la relación de la cumbiambera, y sus planes de matrimonio con el padre de su hijo, llegaron a su fin.

El encuentro se dio cuando la intérprete de ‘Diles’ asistió al podcast ‘Q’Bochinche’. Allí, ambas conversaron y la actual pareja de Christian Cueva sorprendió a Moncada, quien reside en Estados Unidos, al agradecerle públicamente por haberle sacado al cumbiambero de su vida.

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Mary Moncada cuenta a Pamela Franco el plan secreto de Christian Domínguez

Durante otra parte de las imágenes, Mary Moncada, quien frecuentó en varias ocasiones a Christian Domínguez, le contó a Pamela Franco el presunto plan del cumbiambero para continuar con sus infidelidades. “Él quería llevarme a tu casa. Creo que al final yo te hice un favor, ¿no?”, se escucha decir a la joven.

Al oír esto, la reacción de la cantante fue de total sorpresa y quedó boquiabierta. Tras ello, Franco decidió agradecerle a Moncada por ayudarla a “abrir los ojos”. “La verdad, tengo que decirte públicamente gracias”, a lo que la joven agregó. “Creo que te saqué un mujeriego de encima”. Este lunes 20 de abril se emitirá la conversación completa entre ambas en el podcast ‘Q’ Bochinche’ a las 10.50 a. m. por YouTube.

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Mary Moncada y la vez que fue ampayada en el auto de Christian Domínguez

Corría enero del 2024 cuando Magaly Medina anunciaba un ampay bomba que terminaría por destruir una de las relaciones más sólidas de la farándula en ese entonces. En las imágenes se observaba a Christian Domínguez encontrándose con Mary Moncada en su camioneta.

Las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’ captaron el momento en que el vehículo se movía con la pareja clandestina en su interior. Por esa razón, fue llamado ‘El auto rana’. Esto fue determinante para que Pamela Franco anunciara su separación de Domínguez, con quien tenía planes de matrimonio.

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