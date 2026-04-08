El cantante Luis Enrique, uno de los principales pioneros del movimiento salsa romántica, volverá a nuestro país este 9 de mayo para ser parte de 'A-Succar Pa’ celebrar', show organizado por los únicos peruanos ganadores del Grammy Americano: Tony, Mimy y Kenyi Succar, quienes estarán acompañados de artistas nacionales e internacionales.

En esta entrevista con La República, el cantautor nicaragüense-estadounidense hace un repaso por sus casi cuatro décadas de carrera, reflexiona sobre cómo se maneja la industria musical en la actualidad y opina sobre lo que deberían hacer los artistas peruanos para poder internacionalizarse. Asimismo, el intérprete de 'Yo no sé mañana' se mostró emocionado de ser convocado al espectáculo que ofrecerá Tony Succar en el Costa 21. Aún quedan entradas en Teleticket.

_¿Sientes que la música se está reduciendo a números y a likes?

_Yo entiendo que los artistas se prueban en el tiempo. Hay artistas que tienen carreras longevas o no. Hay artistas que tienen carreras de un éxito y hay artistas que les toma mucho más tiempo lograr posicionarse y tener un apoyo real del público. Ahora, hay gente que puede tener no sé cuántos likes, pero no te venden un show. Y hay gente que no tiene muchos likes, pero la gente los quiere ir a ver. Entonces, uno tiene que poner en la balanza estas cosas y darse cuenta de que los likes y todas estas cosas, no necesariamente determina qué tipo de artista eres: si eres un artista querido por la gente, si eres un artista que vende shows o si eres un artista que va a perdurar en el tiempo aún con todos los cambios que la música pueda traer.

_¿Qué diferencias hay entre hacer música ahora con hacer música hace décadas?

_Hoy la música se hace y se vende diferente. En los tiempos míos, tú tenías que ir con tu disco debajo del brazo hasta Perú y llevarlo a las radios y a la prensa y abrir camino de esa manera. No había eso de viralizarse. El único virus que conocíamos era la gripe (risas), no había nada que tuviese que ver con llevar o presentar una música a través de una computadora o un teléfono y que alguien apretara un botón y dijera ‘si le gustaba o no’. O sea, todo ha cambiado y creo que uno tiene que ir acorde a los cambios también, sin perder quien tú eres porque eso no se puede cambiar. Ya tú tienes una forma, una esencia, una manera de hacer tu música.

Luis Enrique será invitado del show de Tony Succar en Costa 21. Su regreso promete una noche llena de música y recuerdos. Foto: difusión.

_¿Y cómo ves el tema de la viralidad?

_Esto de la viralidad, de tener no sé cuántos likes y que la gente esté tan obsesionada en buscar millones de likes, no sé cuántas vistas en YouTube y tener que hacer música para eso; ahí es donde el problema comienza. Hay gente que te dice: ‘¿Cómo me gano un Grammy?’ Bueno, haciendo carrera. No se trata de hacer una canción o un proyecto para ganarte un Grammy, creo que las cosas deben tener un fundamento y una base sólida para mantenerse en el tiempo.

_Son casi 40 años de carrera artística, ¿cómo lo has transitado?

_¡Wow!, eso me movió por cómo lo dijiste (carcajadas). ¡Qué fuerte! Ya estamos llegando a los 40. Son los primeros 40, siendo lo más optimista posible. ¡Qué bonito! ¡40 años de hacer lo que amo! Es un premio. Es un regalo de Dios para mí y mi vida el haberme hecho nacer en una familia en Nicaragua, en un pueblo de 20.000 habitantes, habiendo salido de una familia importante a nivel musical y cultural en mi país y poder abrirme paso en un género que no necesariamente era parte de mi cultura. Y llegar a bailar a la Casa del Trompo en Puerto Rico y abrirme paso ahí también. ¡Qué nivel de recorrido! (...) Ha sido una carrera maravillosa. Gardel decía que 20 años no es nada, bueno, yo digo que 40 no es nada.

_¿Qué crees que deberíamos hacer como industria para salir al extranjero?

_Seguir haciendo lo que hacen. Porque lo único que te va a dar la posibilidad de que alguien te eche el ojo es teniendo éxito en tu tierra. Es haciendo, potencializando cada vez que haces un show, potencializando todo lo que tú eres a nivel de talento. Y el hecho de que estés en Perú, no necesariamente quiere decir que no puedas ser escuchado. Hoy día con mucha más razón, a través de las redes. Ojo, tampoco antes era fácil. Abrirse paso internacionalmente siempre fue muy difícil. Y eso uno tiene que irlo logrando poco a poco. Eso toma años de lucha, de trabajo y de altos y bajos, pero si tú crees en ti, crees en tu proyecto, créeme que eso se puede lograr… definitivamente.

_Hay gente que cree que los artistas consagrados como tú la tienen más fácil en la música. ¿Hay cosas que todavía te cuestan en esta industria?

_Nada es fácil (risas), nunca. Ni para los consagrados ni para los que están comenzando. Los consagrados porque queremos mantenerlo y los que están comenzando porque quieren abrir la puerta. O sea, esta carrera indudablemente requiere no de llegar primero a las cosas, sino de tener la resistencia suficiente para aguantar el trayecto que eso pueda conllevar. Lo más difícil es mantenerse.

_Entonces, ¿qué es lo más te cuesta lograr en tu carrera?

_Yo soy artista independiente, yo no tengo una casa de disquera. Yo hago todo artesanalmente, por decirlo así, con mis manos, con mi trabajo, con lo que he podido lograr a través de los años, pero me sigue costando trabajo, no necesariamente estamos hablando de la parte económica también, sino del simple hecho de levantarte y decir: ‘Wow, esto que yo pensaba que podía estar en primer lugar, no ha llegado’, pero entonces dejo de luchar por el primer lugar y más bien lo que quiero lograr es conectar contigo que estás en Perú y que vas a escuchar eso que yo acabo de sacar. ¿Y cómo logro eso? Es a través de una buena canción. ¿Y cómo es una buena canción? Tiene que cumplir primero con mis requisitos de buena canción, sin intentar caer en esta seducción del mercado. Yo no quiero hacer nada para pegar, yo quiero hacer algo que perdure.

_Se viene un show este 9 de mayo con Tony Succar junto a artistas que él estima y tú vas a hacer uno de ellos. ¿Cuéntanos cómo es tu vínculo con él?

_Lo más importante de todo eso que acabas de decir es “que me estima”. Qué bonito que me estima y que me quiere mucho. Igualmente yo lo quiero mucho a él y le tengo mucho respeto y mucho cariño. Tony es un gran talento, es un gran trabajador. Este proyecto de vida que él tiene con su familia, es algo que respeto y valoro mucho. Así que ser parte de esa noche me hace muy feliz. Regresar a Perú con Tony, me hace muy feliz. Reencontrarme con mi público peruano, me hace doblemente feliz. Va a ser una noche especial donde todos vamos a gozar, vamos a cantar y vamos a recordar cosas hermosas a través de la música.



