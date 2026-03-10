HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Masiel Málaga enfurece con el público tras reclamos por retraso en su show de Los Olivos: "No quiero cantar. ¿Qué problema hay?"

La cantante salsera aseguró que el retraso se debió a una falla técnica y a una descoordinación en el horario anunciado al público. Además, reclamó al público por lanzar botellas y hielo a los miembros de su orquesta.

La cantante salsera vivió un incomodo momento en Los Olivos Foto: Composición LR
La cantante salsera vivió un incomodo momento en Los Olivos Foto: Composición LR | TikTok

La cantante Masiel Málaga, actual pareja de Hernán 'Churrito' Hinostroza, vivió un tenso momento minutos antes de una presentación en Los Olivos. Tras esperar el inicio del show sin que este se concretara, el público comenzó a quejarse por la tardanza. En medio de gritos y reclamos, la 'Salsera achori' no se quedó callada y respondió frontalmente a los asistentes. 

Málaga le contestó a uno de los asistentes, lo que generó mayor tensión en el ambiente. "¿Cómo dices? No quiero cantar. ¿Qué problema hay?", señaló. Sin embargo, eso no fue todo, la cantante de Ventanilla continuó enfrentándose al público y agregó: "Por personas como tú es que se ven perjudicados todos. Todo el público merece una explicación por respeto. Aprende tú también a respetar al artista", señaló.

PUEDES VER: Cantante Masiel Málaga es acusada por no presentarse a evento pese a recibir pago adelantado de S/6.000: "Falta de respeto"

lr.pe

¿Por qué se retrasó el show de Masiel Málaga?

Luego de que se calmara el ambiente, Masiel Málaga explicó por qué se retrasó el inicio de la presentación. Según contó, todo se debió a un inconveniente inesperado. Minutos antes de la presentación, el cable del piano se rompió, lo que impidió que el equipo técnico pudiera iniciar el show a la hora pactada.

Asimismo, la artista, de 32 años, hizo hincapié en que el horario que se informó al público no correspondía con el pactado con su equipo de trabajo. "Sí les han informado a ustedes que nosotros estaríamos acá a las 11 de la noche. Ese no es nuestro problema. Nosotros no estábamos programados a las 11 de la noche en este local", declaró tras agregar que era imposible presentarse en ese horario porque a las 10 de la noche estuvieron en Barranca. 

PUEDES VER: Salsera Masiel Málaga anuncia la ruptura de su relación con futbolista Hernán ‘churrito’ Hinostroza y expone la razón: “Me engañaba”

lr.pe

Orquesta de Masiel Málaga fue atacada a botellazos

La artista chalaca reveló que la discusión no quedó solo en palabras. Algunos miembros del público atacaron con hielo y botellas a los integrantes de su orquesta. "La gente cree que porque uno es artista, uno no se va a dar su lugar. No se confundan", sentenció. 

Tras superar el inconveniente, la salsa agradeció a quienes se quedaron hasta que la orquesta solucionó el inconveniente. "Gracias a las personas que nos han esperado, nuestro cable del piano se rompió, hemos conseguido otro para cumplir con ustedes", finalizó. 



