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Mario Irivarren, quien recientemente terminó su relación con Onelia Molina, recordó algunos momentos compartidos con Laura Spoya y admitió que en el pasado sintió interés por ella. Durante la conversación en el programa 'La manada', reveló que habría intentado conquistarla si las circunstancias hubieran sido favorables. “En ese entonces, yo soltero, ella soltera, en un viaje a Máncora si ella me hubiera dado un chance, claro pa’ delante”, confesó.

El ex chico reality recordó que la modelo era una de las mujeres más atractivas del grupo y reconoció que varios de sus amigos mostraban interés en ella. “Laura era la chica más guapa del grupo, soltera. Obviamente todos estaban al acecho”, relató durante el pódcast.

Mario Irivarren recordó los viajes en los que coincidió con Laura Spoya

Durante la entrevista, Mario Irivarren recordó un viaje realizado a Paracas alrededor de 2015 junto a un numeroso grupo de amigos. El ex chico reality explicó que en aquel entonces Laura Spoya destacaba entre sus amistades y era considerada una de las solteras más codiciadas.

“En ese viaje que tuvimos un grupo grande de Lima, por ahí 2015 será, varios amigos y amigas, claro Laura era la chica más guapa del grupo, soltera. Obviamente todos estaban al acecho, tampoco es que estuve ahí de intenso pero un qué tal bandida, en qué estás”, recordó entre risas.

Asimismo, relató otro encuentro en Máncora, donde ambos coincidieron cuando estaban solteros. Fue entonces cuando reconoció que habría intentado acercarse sentimentalmente a ella si hubiera recibido señales positivas. “Si ella me hubiera dado un chance, claro pa’ delante”, expresó. Sin embargo, también señaló que otro pretendiente ya se había adelantado en ese momento. “Ya había un colorado que se me había adelantado, todavía venía desde Lima el colorado... no se pudo”, concluyó.