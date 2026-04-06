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Salsa Lima Festival 2026: artistas, fecha, lugar y venta de entradas en Teleticket

Óscar D’León, Víctor Manuelle, La India y más de 17 estrellas encabezan el evento salsero más grande del Perú. Conoce desde cuándo adquirir las entradas y todo lo relacionado con este megaconcierto.   

El Salsa Lima Festival 2026 es uno de los conciertos más esperados por los amantes de este género. Foto: Difusión.
El Salsa Lima Festival 2026 es uno de los conciertos más esperados por los amantes de este género. Foto: Difusión.

El ritmo, la historia y la pasión de la salsa se darán cita en uno de los eventos más importantes del año: el Salsa Lima Festival 2, un espectáculo que reunirá a leyendas y grandes exponentes del género en una noche inolvidable para el público peruano.

La cita será el próximo sábado 11 de julio en el Estadio San Marcos, escenario que vibrará con lo mejor de la salsa internacional en un formato de gran producción que contará con dos escenarios estelares y más de 17 artistas en escena.

PUEDES VER: “Mientras haya un peruano en la tierra la salsa nunca muere”: estrellas del género brillaron en el Salsa Lima Festival

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¿Quiénes estarán presentes en el Salsa Lima Festival 2026?

Encabezando esta cartelera destacan íconos de la música latina como Oscar D'León, Víctor Manuelle y La India, quienes prometen hacer cantar y bailar a miles de asistentes con sus más grandes éxitos. A ellos se suman reconocidas figuras como Jerry Rivera, Tito Nieves, Yiyo Sarante, David Pabón, Maelo Ruiz y José Alberto ‘El Canario’, entre otros grandes exponentes del género.

El festival también contará con la participación de agrupaciones históricas como La Sonora Ponceña y figuras como Tony Vega, Andy Montañez, Charlie Cardona, Isaac Delgado, Bobby Valentín y Charlie Aponte.

PUEDES VER: Salsa Lima Festival 2025: más de 30.000 entradas vendidas y el show va camino a un sold out histórico

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¿Cuándo inicia la preventa de entradas para el Salsa Lima Festival 2026?

La preventa de entradas para el Salsa Lima Festival 2 iniciará el jueves 9 de abril a las 11.00 a. m. a través de la plataforma de Teleticket. Durante esta etapa, los asistentes podrán acceder a un 30% de descuento exclusivo al pagar con tarjetas del Banco de Crédito del Perú.

Mientras que la venta general de entradas se habilitará el viernes 10 de abril, permitiendo al público en general adquirir sus boletos para uno de los festivales salseros más esperados del año.

Bajo el lema ‘El concierto de salsa de todos los peruanos’, el Salsa Lima Festival busca consolidar a Lima como una de las capitales salseras de la región. La propuesta incluye una experiencia integral con producción de primer nivel, sonido de alta calidad y una puesta en escena que permitirá disfrutar a cada artista en todo su esplendor.

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