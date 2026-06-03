Nicola Porcella se encuentra en Perú y en los próximos días retornará a México. Foto: Composición LR/Instagram/Willax.

Nicola Porcella se encuentra en Perú y en los próximos días retornará a México. Foto: Composición LR/Instagram/Willax.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

'Amor y fuego' presentó imágenes exclusivas del ampay entre Nicola Porcella y la conductora de televisión, la argentina Flor Ortola. Esta última pasó la noche en el departamento del llamado 'Novio de México' luego de compartir una salida nocturna el último fin de semana.

Según las imágenes emitidas por el programa de Willax, la exchica reality fue captada al salir de la vivienda de Porcella alrededor de las 9.00 a. m. La argentina abordó un taxi dentro del edificio e intentó pasar desapercibida, pero dejó el lugar con el cabello desordenado, lo que llamó la atención.

Las imágenes generaron controversia debido a que el excapitán de 'Esto es guerra' estaría manteniendo una relación con la influencer mexicana Brianda Deyanara.

Flor Ortola habla tras ser ampayada saliendo del departamento de Nicola Porcella. Foto: Willax.

¿Qué dijo Flor Ortola tras ser ampayada saliendo del departamento de Nicola Porcella?

Las cámaras de 'Amor y fuego' abordaron a Flor Ortola cuando se dirigía a su domicilio. Allí, la panelista de 'La granja VIP' descartó mantener un noviazgo con Nicola Porcella. “No, somos amigos, está acá, vino… nos llevamos superbién, no hay nada que decir”, declaró la argentina.

Además, dejó escapar un detalle que llamó la atención al revelar que no había dormido, lo que daría a entender que permaneció despierta hasta la madrugada con Nicola. Por otra parte, esta no es la primera vez que ambos exchicos reality son vistos juntos. En 2025 se les captó tomados de la mano mientras se dirigían al departamento de la figura de la televisión mexicana.

Flor Ortola afirma que Nicola Porcella está soltero

Durante otra parte de la entrevista, el reportero le consultó a Flor Ortola sobre la situación sentimental de Nicola Porcella. Ante ello, la conductora argentina aseguró que el exchico reality se encuentra soltero y que tiene todo el derecho de relacionarse con quien desee.

“Él está soltero y si sale con alguna chica, con dos, con tres o cuatro, está muy bien... Sabes, lo que pasa es que estoy sola, soltera, entonces recibo el maicito y lo arrojo”, comentó entre risas la conductora de TV.

Vale recordar que, días atrás, tanto Nicola como la influencer mexicana fueron consultados sobre los rumores de una posible relación. Aunque ninguno confirmó un romance, ambos destacaron el cariño que se tienen y se dedicaron mensajes afectuosos ante las cámaras.