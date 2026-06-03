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Mayra Couto se presentó en el programa de entrevistas de Milagros Leiva en YouTube para hablar sobre aspectos de su vida privada y profesional. Sin embargo, durante la conversación se abordó el tema de la identidad de género, momento en que la exactriz de 'Al fondo hay sitio' aclaró que se considera una persona cisgénero.

La periodista le pidió que explicara qué significaba ser cisgénero, a lo que Couto respondió sin inconvenientes: "Que me identifico con el sexo con el que nací", declaró sonriente. No obstante, cuando Leiva intentó profundizar en el tema, la actriz tuvo dificultades para ampliar su explicación.

Mayra Couto no supo qué responder ante pregunta de Milagros Leiva

Luego de que Mayra Couto, de 34 años, aclarara que se identifica como una persona cisgénero, Milagros Leiva le hizo la siguiente pregunta: "¿Y por qué no te podrías identificar con el sexo con el que no naciste?". La consulta dejó confundida a la actriz, quien reconoció que no tenía una respuesta clara.

“Eso sí no sé. Ahí sí no te puedo responder, pero yo te hablo como persona cisgénero, de lo que conozco de las personas trans. De pronto, si invitas a una persona trans, te puede decir: ‘Oye, mira, yo a esta edad me di cuenta. Yo sí estoy de acuerdo con esto que acabas de decir’”, finalizó la popular 'Grace Gonzales'.

Mayra Couto busca quedar embarazada tras superar enfermedad

Mayra Couto atraviesa un buen momento de salud tras superar un carcinoma papilar de tiroides. Sin embargo, debido a las secuelas y cuidados derivados de su tratamiento, debe cumplir ciertos requisitos médicos antes de buscar un embarazo junto con su pareja, Juan Camilo.

“Mi anatomía no tiene las mismas condiciones que otras mujeres, sobre todo para crear manitos y piernitas por la falta de hormonas. Yo no produzco calcio, por ejemplo. Eso es una de las cosas que me da más miedo con embarazarme, ¿De dónde va a sacar calcio la niña o el niño?”, explicó la actriz a inicios de 2026 en el pódcast de Verónica Linares.