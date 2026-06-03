Dyango llega a Lima para dar un emotivo concierto el 4 de junio en el Parque de la Exposición, acompañado por su hijo Marco Llunas. | Foto: difusión

Dyango llega a Lima para dar un emotivo concierto el 4 de junio en el Parque de la Exposición, acompañado por su hijo Marco Llunas. | Foto: difusión

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¡Dyango ya está en Lima! El cantante español tiene todo listo para ofrecer un gran concierto en el mes de papá, en un show que compartirá con su hijo Marco Llunas. El ídolo de la música romántica se presentará este jueves 4 de junio en el Parque de la Exposición, donde interpretará grandes éxitos como 'Corazón mágico', 'El primer beso', 'Esta noche quiero brandy' y 'Si la vieras con mis ojos', entre otros. Aún hay entradas en Ticketmaster.

José Gómez Romero, conocido popularmente como Dyango, celebrará en Lima sus más de cinco décadas de carrera y promete un show íntimo para sus fans en una noche romántica y emotiva, en el marco de su gira 'Su amigo Dyango'. Antes del concierto, el español ofreció una entrevista a La República, en la que habla de su vínculo con el Perú, de la industria musical actual y de su reencuentro con el público peruano.

Cantante español Dyango se presentará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Foto: Ticketmaster

Dyango y su vínculo con el Perú

_Eres muy querido por el público peruano, ¿cómo lograste forjar ese gran vínculo?

_Es que yo he cantado música peruana. Canté hace muchos años ‘Alma, corazón y vida’ y llegué a conocer el compositor (Adrián Flores Albán). La canté muy lenta. ‘Recuerdo aquella vez, que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni como te vi’ (lo dijo cantando).

_Son más de 50 años de carrera artística, ¿cómo haces para seguir vigente en una industria donde todo es números y likes?

_Bueno, hoy es difícil. He vivido dos épocas distintas en la música. Antes se hacía música, había compañías discográficas, había estudios de grabación y había grandes músicos. Hoy en día ha cambiado mucho. La letra que ponen es una letra que no sirve para nada. Ponen también una música que la puede cantar todo el mundo. Y lo que no me gusta para nada es cuando en el reguetón empiezan a hablar. Pero aún quedan cantantes que lo hacen bien, como Marco Llunas y Dyango, que son muy buenos (sonríe).

_En la actualidad, muchos cuidan las letras que cantan. ¿Te arrepientes de alguna de ellas?

_No, en todas las canciones que interpreto, he procurado que sean buenas en todo un sentido, musicalmente primero y después poéticamente. Tiene que tener un sentido, tiene que hacer que la gente escuche la canción, que no sea solamente para bailar o mover el cu**. Hay que escuchar la canción Y eso es lo que he intentado hacer siempre y creo que lo he conseguido.

Dyango analiza la música actual

_Hay muchos artistas jóvenes que tratan de seguir tus pasos en la música romántica, pero se encuentran con una industria complicada. ¿Qué les dirías o aconsejarías?

_¡Pobrecitos! Han entrado en una época muy mala donde las compañías prácticamente no existen, donde si quieres hacer un disco, te lo tienes que pagar tú, tienes que llevarlo y después si no gusta, te lo rechazan. Hay cosas muy feas en este mundo y en este momento.

_¿Cómo era antes?

_La diferencia de cuando yo empezaba o cuando ya tenía años, te rifaban las compañías discográficas. Todas querían estar contigo. Hoy ha cambiado totalmente todo y no sirve para nada. Es muy tonto y muy feo lo que está pasando. Hay que ser sincero.

_¿Eres de los que dicen todo el tiempo pasado fue mejor?

_En este caso, mucho mejor. No importaba trabajar donde trabajaras, en un sitio pequeño, un sitio grande para cinco personas o para 5.000 personas. Era igual. Cantabas y te venían a escuchar. Y era precioso. Precioso el saber que venían expresamente para decir, ‘Hola, Diango, aquí estoy’. Hoy en día no sé lo que pasa, pero para mí no es música lo que están haciendo. Y que me perdonen ellos, pero es la pura realidad.

_Se viene tu reencuentro con el público peruano, ¿qué prometes para tu show en el Parque de la Exposición?

_Habrá de todo en la viña del Señor. Estará Marco Llunas, que es muy popular en Perú. Lo quieren mucho. Algunas canciones las vamos a cantar juntos. Él no va a hacer el ridículo porque va a cantar conmigo (bromeó). Será bonito, será realmente precioso. Voy a cantar éxitos de toda una la vida.