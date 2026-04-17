La emisión del 17 de abril de ‘América hoy’ tuvo un momento de tensión cuando Pamela Franco fue consultada en vivo por Rebeca Escribens sobre su ausencia a una entrevista previamente pactada. La artista había acudido al set para promocionar su sencillo ‘Que no me provoque’, pero terminó abordando un episodio que había generado comentarios en días anteriores.

En lugar de evadir la pregunta, la cantante de cumbia optó por responder de forma directa y con un tono reflexivo. La cantante dejó en claro que su decisión estuvo vinculada a su estado emocional en ese momento, lo que abrió un intercambio que captó la atención del público.

Pamela Franco se enfrenta en vivo a Rebeca Escribens

Durante su intervención, Pamela Franco explicó con claridad las razones que la llevaron a retirarse del canal antes de salir al aire. “Mira, te voy a ser sincera, ¿ya? La verdad. Y mirándote a la cara. Lo que pasa es que a veces la gente piensa que uno por ser artista tiene que ser de piedra y a veces hay momentos en que uno no se siente bien emocionalmente”, expresó en vivo.

En esa misma línea, la artista reconoció que no se encontraba preparada para afrontar un entorno que podía volverse incómodo. “Sentía que de repente me podías decir algo fuerte que en ese momento no estaba preparada, como que no quería estar aguantando”, añadió, dejando en evidencia que su decisión fue tomada para evitar un escenario que pudiera escalar.

El año pasado, la cantante había llegado a las instalaciones del canal, permaneció algunos minutos y luego se retiró sin comunicarlo a la producción de ‘América espectáculos’, programa que conduce Rebeca Escribens, lo que generó cuestionamientos.

Rebeca Escribens le responde a Pamela Franco

Tras escuchar estas declaraciones, Rebeca Escribens respondió defendiendo su desempeño como conductora. La figura de ‘América hoy’ destacó su trayectoria en televisión y aseguró que mantiene una línea de respeto en cada entrevista que realiza.

“A lo largo de los diez años que llevo en América Espectáculos he tratado siempre de ser correcta… Jamás haría sentir incómoda a ningún invitado”, afirmó. No obstante, también valoró la sinceridad de Pamela Franco al explicar lo ocurrido y exponer su postura públicamente.