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Christian Domínguez deja en shock al afirmar que un hombre y una mujer le hicieron brujería: "Gracias a Dios, soy fuerte para eso"

Tras las acusaciones de Christian Domínguez, Pamela Franco respondió con firmeza y aseguró que su expareja la hizo participar en prácticas de brujería, aunque ella no comparte esas creencias.

Nueva polémica entre Pamela Franco y Christian Domínguez surge tras colaboración de la cantante con Melanie Martínez.
Nueva polémica entre Pamela Franco y Christian Domínguez surge tras colaboración de la cantante con Melanie Martínez. | Foto: composición LR/Instagram/Latina

Christian Domínguez sorprendió a los conductores de 'Arriba mi gente' con sus más recientes declaraciones. En medio de la conversación en redes sociales sobre la reciente alianza musical entre Pamela Franco y Melanie Martínez, ambas exparejas del cantante y madres de sus hijas, el cumbiambero decidió hacer caso omiso a la canción 'No me provoques' y revelar un episodio personal que generó impacto: aseguró haber sido víctima de brujería.

El líder de Gran Orquesta Internacional relató que en su contra se practicó la llamada macumba y señaló que detrás de estas acciones habría estado tanto un hombre como una mujer. Sus palabras encendieron la polémica y abrieron un nuevo capítulo en la vida pública del artista, que no dudó en compartir detalles de una experiencia que, según confesó, no llegó a marcarlo debido a su fortaleza.

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Christian Domínguez revela que le hicieron la macumba

El tema entró en conversación cuando Micheille Soifer, fiel a su estilo directo, le lanzó la pregunta sin rodeos: “¿Crees que te han hecho brujería?”. La respuesta de Christian Domínguez fue inmediata y contundente. Con un “sí” rotundo, el cantante dejó en claro que no tenía dudas al respecto, generando sorpresa en el set.

En ese momento, el cumbiambero recordó la influencia que tuvo su madre en su manera de ver estas prácticas. “Siempre he creído que existe la maldad, desde muy pequeño, porque mi madre me decía: ‘Existe porque hemos tenido familia que se enfermaba y a veces eso les daba la solución’”, manifestó.

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“Un hombre y una mujer”: Christian Domínguez conoce quiénes le hicieron brujería

En continuidad con sus declaraciones, Domínguez aseguró que siempre ha tenido un profundo respeto por la brujería y que, desde niño, se consideró fuerte frente a estas prácticas. Según explicó, esa fortaleza lo habría protegido de sufrir consecuencias que sí afectan a personas más susceptibles. “Siempre lo respeté mucho, pero siempre me decían que era muy fuerte. Es decir; hay gente que es muy susceptible a eso y cae enferma. Yo, gracias a Dios, soy fuerte para eso”, afirmó con convicción.

El cantante añadió que en una ocasión le revelaron directamente la brujería que habían practicado en su contra. “Y un día me fueron a ver, con respeto, con fe, y me dijeron: ‘Tienes esto, esto, esto, esto, esto y esto’”, recordó ante la sorpresa de los conductores de 'Arriba mi gente.' La conversación se tornó más intensa cuando Soifer insistió en conocer si sabía quiénes estaban detrás de esos actos. Aunque al inicio se mostró reacio, finalmente admitió que sí tenía nombres y que se trataba de un hombre y una mujer. “Me dieron nombres, claro. (Fueron) hombre y mujer”, sentenció, dejando abierta la polémica en el set.

Pamela Franco lanza dardo a Christian Domínguez

Aunque Domínguez evitó dar nombres, en redes sociales comenzaron a señalar a Pamela Franco y a su pareja, Christian Cueva. Ante esa situación, la cantante no se quedó en silencio y lanzó un mensaje directo a su ex, acusándolo de haberla involucrado en esas prácticas. “Calladito, te ves mejor. Calladito, no cometes error. Papito, por ahí no es. Él ha estado conmigo. Él sabe cómo ha manejado ese tipo de cosas y cómo me hacía hasta partícipe. Él cree en sus cosas. Se respeta, también, porque yo respeto. Él maneja sus cosas porque se protegerá; de repente el ambiente, él siente la energía. He visto, lo he respetado, (pero) nunca lo he compartido”, declaró con contundencia.

La intérprete, que recientemente estrenó el tema 'No te equivoques' junto a Melanie Martínez, también descartó cualquier vínculo con la brujería y aseguró que jamás destinaría su esfuerzo económico a algo así. “Él lo sabe, no soy partícipe de esas cosas, aparte de que yo me gano cada céntimo de mi dinero sacándome la mugre. No creas, ni por ti ni por nadie voy a gastar 10 céntimos de mi esfuerzo para hacerte algo porque esas cosas cuestan, hermano”, sentenció.

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