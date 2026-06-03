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La noticia tomó por sorpresa a quienes seguían de cerca la relación de Facundo González y Oriana Marzoli en 'Esto es guerra'. Durante años, ambos compartieron públicamente numerosos momentos juntos, dejaron en evidencia la fuerte conexión que los unía y se convirtieron en una de las parejas más comentadas del mundo de los realities.

Su historia comenzó en un programa de televisión y, con el paso del tiempo, logró trascender las cámaras. Lo que inició como una cercanía en pantalla terminó transformándose en una relación que parecía sólida y estable. Sin embargo, pese a la complicidad que mostraban y a los planes que llegaron a construir juntos, la historia llegó a su fin y sorprendió a gran parte de sus seguidores.

¿Qué dijo Facundo González tras el fin de su relación con Oriana Marzoli?

Las cámaras de 'Amor y fuego' abordaron a Facundo González para conocer su versión sobre el fin de su relación con Oriana Marzoli. En un primer momento, el chico reality evitó profundizar en el tema y prefirió mantener en reserva los motivos de la ruptura.

Sin embargo, cuando le preguntaron si existía la posibilidad de retomar la relación en el futuro, dejó entrever que el capítulo con la venezolana estaría cerrado. “Lo mío fue con un amor muy bonito, así que no…”, respondió, lo que evidenció que aún guarda un cariño especial por la historia que compartieron y que la separación sigue siendo un tema sensible para él.

Oriana Marzoli se pronuncia sobre su separación de Facundo González

Aunque la relación llegó a su fin, Oriana Marzoli dejó claro que conserva un profundo respeto y afecto por Facundo González. Durante una entrevista, la influencer se refirió a su expareja con palabras de reconocimiento y destacó las cualidades que más valora de él, tanto en el ámbito personal como en el sentimental.

Lejos de cualquier polémica, la venezolana resaltó la calidad humana del exchico reality y aseguró que sigue ocupando un lugar especial en su vida. “Es maravilloso como chico, como novio… como persona porque es bueno. Quiero dejar en claro que a Facundo lo adoro con todo mi corazón y que de verdad es la persona más maravillosa”, expresó.

Sus declaraciones evidencian que, pese a la ruptura, entre ambos permanece un vínculo marcado por el cariño y los buenos recuerdos que construyeron durante su historia de amor.