Tras enfrentamientos con Christian Domínguez, sus exparejas, Pamela Franco y Melanie Martínez, lanzaron la canción 'Que no me provoque'. | Foto: composición LR/YouTube/América TV

Tras enfrentamientos con Christian Domínguez, sus exparejas, Pamela Franco y Melanie Martínez, lanzaron la canción 'Que no me provoque'. | Foto: composición LR/YouTube/América TV

¿Indirecta para Christian Domínguez? Pamela Franco y Melanie Martínez sorprendieron con el lanzamiento de su videoclip 'Que no me provoque'. Tras varias semanas de promoción, el tema ya está disponible en YouTube y rápidamente generó comentarios sobre la letra. Aunque ambas artistas aseguraron que no está dedicado a nadie en particular, el contexto de su enfrentamiento con el ex de ambas inevitablemente fue asociado al estreno.

Sin embargo, uno de los fragmentos del tema llamó especialmente la atención al incluir una alusión directa a la pareja de Karla Tarazona y un movimiento que sigue siendo parte de su sello artístico.

"¿Cómo se mata...?": Pamela Franco y Melanie Martínez aluden a Christian Domínguez

¡No pasó desapercibido! En una de las escenas más comentadas, Pamela Franco y Melanie Martínez recrean el popular “baile del gusano” de Domínguez mientras entonan la frase “¿Y cómo se mata…?”. El momento resultó aún más llamativo porque varios de los presentes junto a ellas acompañaron la interpretación con señas de manos, en aparente alusión a un apodo del ‘cumbiambero’.

Domínguez, quien ha mantenido declaraciones cruzadas con las madres de sus hijas, comenzó a realizar este paso en 2012 durante su etapa en la orquesta Hermanos Yaipén. En aquel entonces lo hacía en shows de tono subido, incluso con la participación de sus fans. Más adelante, lo repitió sin camisa en la boda de Ethel Pozo, lo que generó críticas al considerarse fuera de lugar. Más allá de ello, el “baile del gusano” continúa siendo solicitado en sus presentaciones.

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¿Qué dice la letra de 'Que no me provoque' de Pamela Franco con Melanie Martínez?

'Que no me provoque', compuesta por el reconocido productor de éxitos Carlos Rincón, fue presentada como una propuesta “directa, sin filtros y con mucha actitud”. La letra retrata a dos mujeres cansadas de una figura masculina que las ha estado hostigando y que deciden enfrentarlo para ponerle un alto. Por su mensaje, el tema ha sido rápidamente interpretado como un himno de empoderamiento femenino, unión y resistencia.

En la letra destacan frases como: