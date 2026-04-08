Pamela Franco volvió a pronunciarse públicamente sobre su relación con Christian Domínguez, esta vez con declaraciones que han generado inquietud. Durante una comunicación telefónica con el programa 'Amor y fuego', la cantante narró un episodio ocurrido en el cumpleaños de su hija, donde su expareja habría lanzado un mensaje indirecto a través de un amigo cercano.

En diálogo con los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre, la artista explicó que evitó referirse a su situación personal durante semanas; sin embargo, decidió responder tras considerar que las acciones de Domínguez han cruzado un límite. Según indicó, el hecho de que terceros intervengan y difundan comentarios sobre su vida privada la llevó a romper su silencio.

Christian Domínguez habría amenazado a Pamela Franco y su entorno

De acuerdo con Pamela Franco, el momento que más le llamó la atención ocurrió durante una reunión familiar. La intérprete afirmó que Christian Domínguez se acercó a un amigo de su entorno más cercano para pedirle que la “cuide”, lo que interpretó como un gesto ambiguo.

“Agarró y le dijo a un amigo mío que me cuide. Yo creo que tiene un tema”, expresó en el espacio televisivo, dejando entrever su desconcierto ante el comentario. La artista señaló que no comprende el sentido de esa frase, ya que —según sostuvo— si existiera una preocupación real, él debería comunicarse directamente con ella.

Además, dentro de sus declaraciones en 'Amor y fuego', la cantante deslizó que existen varios episodios internos que no había hecho públicos hasta ahora. Entre ellos, mencionó la participación de personas cercanas al cumbiambero, quienes habrían difundido información sensible sobre su vida personal.

Pamela Franco asegura que se tiene que cuidar de Christian Domínguez

En otro momento de la entrevista, Pamela Franco sostuvo que mantiene una postura de alerta frente a su expareja. Afirmó que, a diferencia de enfrentamientos directos, percibe actitudes indirectas que —en su opinión— terminan afectándola.

“Con él me tengo que estar cuidando siempre”, manifestó, al referirse a lo que considera una dinámica constante desde su separación. Asimismo, remarcó que su prioridad es el bienestar emocional de su hija, por lo que busca evitar conflictos innecesarios. No obstante, dejó en claro que no permitirá más situaciones que, según indicó, la perjudiquen directa o indirectamente.