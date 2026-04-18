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Dilbert Aguilar impacta al confesar que se enamoró de Janet Barboza y revela cómo nació su amor por la conductora

En frente de Janet Barboza, el cantante peruano confesó que estuvo enamorado de la conductora e incluso la inspiró a componer una canción especial.

Dilbert Aguilar y Janet Barboza se confiesan en 'América hoy'. Foto: composición LR/América TV
Dilbert Aguilar y Janet Barboza se confiesan en 'América hoy'. Foto: composición LR/América TV

Dilbert Aguilar sorprendió al público tras sincerarse en el programa 'América hoy', en el que confesó que estuvo enamorado de Janet Barboza, una de las conductoras del espacio. El cantante reveló detalles inéditos de aquella etapa, incluyendo una canción que le dedicó.

“¿Quién no ha vivido enamorado de Janet Barboza? Eso es verdad”, expresó, confirmando lo que durante años fue un secreto a voces. El artista de 51 años relató que su historia con la popular ‘Rulitos’ se remonta a finales de los años 90, cuando ambos coincidieron por primera vez en televisión.

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Dilbert Aguilar confiesa cómo surgió su amor por Janet Barboza

Durante la conversación en el programa, el intérprete de 'Vuela palomita' explicó que conoció a la conductora de televisión cuando se presentó en el recordado espacio 'La movida de los sábados'. Desde ese momento, quedó cautivado por la conductora, iniciando así una conexión que, aunque no se concretó sentimentalmente, dejó una huella importante en su historia.

“Yo vivía enamorado de Janet Barboza, la conocí en el año 1999 en ‘La movida’ y, bueno, quién no ha vivido enamorado de ella”, reiteró el cantante. Por su parte, la ‘Rulitos’ también se sumó a las confesiones y reveló que en algún momento sintió cierta atracción por el artista. “Cuando estábamos en escenario juntos, yo en algún momento dije: ‘Está bueno el chato, por ahí que de repente salimos a tomar una taza’, pero nunca me invitó a salir”, comentó entre risas.

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Dilbert Aguilar revela la canción que le dedicó a Janet Barboza

Además de confesar que estuvo enamorado de la conductora, el cantante reveló que incluso le dedicó una canción. Se trata del tema 'Señora prohibida', una composición cargada de sentimiento que, según explicó, estuvo inspirada en ella.

Durante el programa, Aguilar incluso interpretó un fragmento del tema: “Señora, tengo que olvidarla. Lo que siento por usted prohibido es. Es su marido, mi gran amigo. Yo no podría traicionarlo”, cantó al referirse que en ese entonces la conductora estaba en una relación con el productor musical Nilver Huarac.

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