Roberto Sánchez: "Yo andaba amenazado por Sendero Luminoso"
El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, brindó una entrevista para La República a dos días de la segunda vuelta. Rechazó las acciones subversivas de Sendero Luminoso.
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El candidato presidencial Roberto Sánchez contó que durante su época en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue amenazado por Sendero Luminoso. Al recordar su etapa universitaria, el líder de Juntos por el Perú deslindó de las acciones subversivas y señaló que su trabajo en esos años estuvo vinculado a lo religioso y humanista.
“La discplina era lo mío, con las fuerzas radicales discrepaba […] He rechazado siempre la violencia venga de donde venga. En la época yo andaba amenazado de muerte por Sendero Luminoso. Tenía que saber excatamente en que parroquía o en que diocesis me iba”, señaló en el programa 'Que no se te olvide' de La República.
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