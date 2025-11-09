HOYSuscripcion LR Focus

Dilbert Aguilar revela que estuvo mal de salud tras fuerte caída en el escenario: "Me pondrán prótesis"

Dilbert Aguilar se sinceró sobre su actual estado de salud. El 'Pequeño gigante de la cumbia' espera volver pronto a los escenarios tras intervención quirúrgica.

Dilbert Aguilar no pierde la esperanza de volver pronto a los escenarios. Foto / Composición: LR
Dilbert Aguilar causó alarma entre sus seguidores al revelar que será sometido a una delicada intervención quirúrgica tras sufrir una fractura de cadera durante la grabación de un videoclip, hace dos meses. "Me van a poner una prótesis y la próxima semana entro a cirugía, así que creo que es lo mejor", contó para un conocido programa de TV.

El 'Pequeño gigante de la cumbia' narró que el incidente ocurrió mientras filmaba una canción junto a la 'Faraona de la cumbia'. "Grabando un videoclip con mi amiga Marisol, tuve una caída y me fracturé la cadera. Pese a que la caída fue simple, a la hora de pararme sentí la realidad", recordó el intérprete de 'Vuela palomita'.

Dilbert Aguilar hace fuerte confesión tras ser visto trabajando en silla de ruedas: 'No puedo dejar de cumplir'

lr.pe

Dilbert Aguilar realizó conciertos en silla de ruedas

Dilbert Aguilar reveló que, durante dos meses, realizó conciertos en silla de ruedas para cumplir con sus compromisos musicales, según declaró en el programa 'Esta noche' de la Chola Chabuca. Ahora, el cantante se prepara física y emocionalmente para la cirugía que le permitirá volver a los escenarios con más fuerza.

Notablemente afligido, el artista se tomó unos minutos para agradecer a sus seguidores por el apoyo y compresión durante este delicado momento. Por ello, Dilbert Aguilar no pierde la esperanza de retornar pronto a los escenarios.

Dilbert Aguilar sufre peligroso accidente y será sometido a una delicada operación de emergencia: 'No puedo moverme'

lr.pe

Dilbert Aguilar volverá a los escenarios tras operación

Dilbert Aguilar es consciente de que debe ser constante en sus terapias si quiere volver pronto a subirse a un escenario. "Tengo dos meses cantando en silla de ruedas y luego de la operación retomo la carrera", aseguró.

Los fans del 'Pequeño gigante de la cumbia' le mostraron su apoyo y esperan que el cantante ponga de su parte para que su proceso de rehabilitación sea exitoso, y así pronto vuelvan a disfrutar de sus canciones en vivo.

