Janet Barboza y Pamela Franco discuten en vivo y conductora la deja hablando sola: “No somos amigas”

Pamela Franco sorprendió al presentarse en el programa 'América hoy' para cantar su tema 'Diles' y promocionar su nueva junto con Melanie Martínez, 'Que no me provoque'. Como era de esperarse, se encontraría cara a cara con la conductora del magazine, Janet Barboza, con quien se sabe que no tiene una buena relación debido a las fuertes críticas que esta le ha hecho por su amistad con Christian Domínguez.

“Pamela, tú has contado en diversos programas que yo tengo algo personal en contra tuyo, ¿Realmente lo sientes?”, le preguntó Barboza a Franco, dando inicio a un tenso momento en vivo.

Pamela Franco y Janet Barboza se confrontan en vivo

Ante la consulta de Janet Barboza, la cantante Pamela Franco no dudó en contestarle y dejar claro que sí cree que la conductora tiene algo en su contra. “Lo he dicho y lo afirmó. Yo te conozco hace muchos años y nunca hemos sido amigas. Uno puede dar su opinión, pero no puedes pasarte de la línea de presentadora y dar tu opinión, lo que tu asumes, a decir cosas por un celular, afirmando algo”, señaló la pareja de Christian Cueva muy tranquila.

Frente a esto, Barboza le respondió: “Ósea, hay opiniones que te gustan y opiniones que no te gustan. Si le molesta mis opiniones está bien…”, pero fue interrumpida por la artista de cumbia para señalar el porqué de sus críticas.

“No solo es la línea que tu pasaste, ya que tú tienes una amistad con el padre de mi hija (Domínguez)”, dijo, lo que provocó la réplica de Janet: “Ustedes expusieron su vida, Pamela”, a lo que Franco respondió. “No, pero tu agarraste un momento muy crítico de mi vida donde agarrabas un celular y decías, oye me ha llegado esta información”, expuso.

Janet Barboza deja hablando sola a Pamela Franco y ella le hace lo mismo

Durante el programa, Janet Barboza se dirigió a los televidentes para aclarar que no tiene nada en contra de Pamela Franco ni de ningún otro artista, y que sus opiniones se basan únicamente en lo que observa.

En ese momento, la cantante intentó interrumpirla para cuestionarle la información que le llegaba al celular de la conductora y luego era difundida en 'América hoy'. Sin embargo, la ‘rulitos’ no se inmutó e ignoró el comentario, para luego continuar la conversación con Melanie Martínez. Ante esto, la novia de Christian Cueva hizo un gesto de desagrado por el desplante de la presentadora.

Pero el momento no quedó ahí. Cuando Barboza se disponía a despedir a Pamela Franco y cerrar el segmento, le agradeció por su presencia; no obstante, la artista optó por ignorarla y, en su lugar, agradeció a sus seguidores por el apoyo constante, además de anunciar los próximos conciertos que tiene en agenda.