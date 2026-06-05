Edson Dávila debutará como conductor de nuevo programa nocturno de entrevistas en América TV

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América Multimedia continúa su apuesta por el entretenimiento y presenta un nuevo programa de entrevistas titulado 'Edson Pa’ Qué Más', que se estrenará este sábado 13 de junio en las noches de América Televisión. Este formato será conducido por Edson Dávila, quien enfrenta un nuevo desafío en su trayectoria profesional.

Reconocido por su carisma y sentido del humor, Giselo ha logrado ganarse el afecto de las familias peruanas. Cada semana, el conductor recibirá a destacados personajes del espectáculo, incluidos cantantes y actores, quienes se someterán a preguntas incisivas, bromas irreverentes y retos diseñados especialmente para ellos, todo con el estilo fresco y auténtico que lo caracteriza.

Edson Dávila habla sobre su nuevo programa en América TV

Edson Dávila compartió su entusiasmo por el nuevo proyecto 'Edson Pa’ Qué Más', que se emitirá en América Televisión. El conductor expresó que la propuesta lo sorprendió y emocionó, y la consideró un reconocimiento a su labor en los últimos años.

“Al principio no lo podía creer, pero al ver cómo todo avanzaba rápidamente, comprendí la magnitud de esta oportunidad y la responsabilidad que conlleva. Sentí que alguien valoró nuestro trabajo y confió en él”, afirmó.

El entrevistador subrayó que este nuevo desafío llega tras cuatro años de dedicación como creador de contenido y presentador, lo que le ha permitido establecer una conexión especial con su audiencia.

“La gente me percibe como cercano, y eso es algo que aprecio enormemente. Siempre me muestran su cariño, lo cual creo que se ha ganado gracias a mi labor diaria en ‘América Hoy’. Recibo afecto de jóvenes, padres de familia y personas de diversas edades, y estoy profundamente agradecido por ello”, concluyó.

Edson Dávila agradece a América Multimedia por su respaldo

Giselo también expresó su agradecimiento a América Multimedia por la confianza y el apoyo del público.

"Quiero agradecer a América Multimedia por seguir creyendo en mí y brindarme esta oportunidad. Siento que uno nunca termina de aprender y ellos me están permitiendo seguir creciendo en ese proceso. También gracias al público por acompañarme siempre, porque sin su cariño y apoyo nada de esto sería posible", declaró.