Dilbert Aguilar contó el difícil proceso que vivió a raíz de su reciente operación de reemplazo de cadera. | Foto: composición LR/ATV

El artista peruano Dilbert Aguilar fue sometido recientemente a una compleja intervención quirúrgica de reemplazo de caderas en el Hospital Edgardo Rebagliati. El cantante tuvo que ingresar de emergencia debido al intenso dolor que le impedía continuar con normalidad su carrera musical.

En ese sentido, el propio Dilbert destacó que optar por someterse a una intervención quirúrgica fue una decisión clave para aliviar los intensos dolores que experimentaba.

Dilbert Aguilar fue atendido en el Hospital Diego Rebagliati. Foto: EsSalud

El proceso quirúrgico que se realizó Dilbert Aguilar

El 'Pequeño Gigante de la Cumbia' reveló que los dolores en la cadera lo obligaron a pausar por completo sus actividades artísticas. No obstante, señaló que la rápida atención médica le permitió experimentar el alivio que tanto necesitaba. Asimismo, manifestó su entusiasmo por volver a los escenarios, a pesar de la compleja intervención quirúrgica.

Durante su recuperación, señaló que esta es la tercera vez que se somete a este tipo de intervención en EsSalud y destacó la labor del equipo médico, ya que lo atendieron de la mejor manera.

''Esta es la tercera vez que me atiendo en Essalud. Esta vez fue una operación compleja, pero los médicos son unos capos. Aún tengo pocos días de operado, pero al mover mi pierna me siento bien, con esperanza'', declaró.

La visita que recibió del presidente ejecutivo de EsSalud

Aguilar contó que recibió la visita del presidente ejecutivo de EsSalud, el doctor Segundo Acho Mego, quien estuvo presente en todo momento para verificar su estado de salud tras la operación. Además, detalló que fue atendido por especialistas en traumatología, anestesiología y por personal técnico. Durante el seguimiento, los profesionales determinaron que la mejor opción era reemplazar su cadera, con el objetivo de recuperar funcionalidad y disminuir el dolor a largo plazo.

''He visto a muchos compañeros que se operaron de cadera y salieron espectaculares. A mí me han tratado de maravilla. Tengo que agradecer a los médicos, enfermeros y técnicos. Al doctor Acho, muchas gracias por todo el apoyo. Estoy feliz y listo para correr una maratón'', fueron sus palabras de agradecimiento.