Janet Barboza advierte a Macarena Vélez tras afirmar que quiere tener un hijo con Juan Ichazo: "No le alcanza"

Al escuchar la advertencia de Janet Barboza, Macarena Vélez defendió a Juan Ichazo y aseguró que él sí cumple con la pénsión de sus hijos con la 'Nena' Cubillas.

Janet Barboza y Macarena Vélez tuvieron tenso momento por Juan Ichazo. Foto: composición LR/Instagram

La conductora Janet Barboza sorprendió en televisión al cuestionar en vivo a Macarena Vélez sobre su deseo de convertirse en madre junto Juan Ichazo. Durante el programa 'América hoy' del 19 de febrero, la popular 'Retoquitos' lanzó una advertencia directa al mencionar que al influencer argentino no le alcanza para pasarle la pensión a sus dos hijos.

El intercambio ocurrió cuando la presentadora le preguntó frontalmente: “¿Cómo es eso que quieres tener un hijo con Juan Ichazo?, si es que a él no le alcanza para pasarle la pensión a los dos hijos con la ‘Nena”, a lo que la exchica reality respondió incómoda: “¿Tú cómo sabes que no le alcanza?… Tú no puedes decir cosas sin saber o sin conocer”.

Janet Barboza cuestiona a Macarena por su deseo de tener un hijo con Juan Ichazo

La conversación se dio durante la emisión del programa 'América hoy', en el que la conductora insistió en el tema y señaló que la versión sobre la pensión habría sido comentada por la expareja del argentino, Johana Cubillas. “Pero la ‘Nena’ dijo de que no le pasa la pensión y que se gastaba la plata de las tarjetas en viajes a Argentina contigo”, comentó Janet Barboza.

Macarena Vélez defendió a su pareja y aseguró que la situación ya habría cambiado. “Creo que las cosas están como que en otra manera ahorita, ya conciliaron (Johana Cubillas y Juan Ichazo)… Las cosas van bien”, respondió, intentando cerrar el tema. Sin embargo, la conductora le advirtió: “Te lo digo como amiga para que tengas cuidado, porque por supuesto, una criatura requiere de su domicilio de supersión, uno tiene que traer a un niño con las comodidades”

Macarena Vélez aclara que por ahora no tendrá un hijo con Juan Ichazo

La exintegrante de 'Esto es guerra' aclaró que actualmente no planea tener hijos. Explicó que atraviesan una etapa positiva como pareja, pero que ambos están enfocados en sus proyectos personales y profesionales. “Si en algún momento somos una familia, bienvenido sea… pero por el momento estamos enfocados en nuestros proyectos. Yo estoy en mis negocios, él en los de él”, precisó.

Además, reiteró que confía en que su pareja cumple con sus responsabilidades y que muchas opiniones provienen de personas que no conocen realmente la situación. “Hay personas que están involucradas en el tema y personas que no los conocen no pueden opinar”, afirmó.

