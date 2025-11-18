El cantante Dilbert Aguilar compartió su satisfacción al anunciar que se recupera con éxito de la delicada operación a la que fue sometido recientemente en el Hospital Edgardo Rebagliati. El artista de 51 años reveló que recibió una prótesis no cementada en la cadera, luego de haber sufrido una caída durante la grabación de un videoclip, hecho que le generó complicaciones severas en su movilidad y lo obligó a detener sus actividades artísticas.

“Aún tengo pocos días de operado, pero al mover mi pierna me siento bien, con esperanza”, declaró el popular 'Pequeño gigante de la cumbia', quien ahora afronta su proceso de rehabilitación con optimismo y agradecimiento al equipo médico que lo atendió.

Dilbert Aguilar confiesa sentirse bien tras someterse a delicada operación

Dilbert Aguilar fue sometido a una cirugía de reemplazo total de cadera, luego de ser diagnosticado con una fractura subcapital desplazada, lesión que le ocasionaba dolor intenso y le impedía por completo movilizarse. La intervención se realizó de emergencia y fue clave para evitar complicaciones futuras y permitirle retomar su carrera musical más adelante.

El cantante explicó que esta lesión lo obligó a hacer una pausa forzada en su agenda artística, algo que no vivía desde hacía muchos años. Sin embargo, aseguró sentirse motivado y con buen ánimo pese a la complejidad del procedimiento. “Los médicos son unos capos. Me siento bien, con esperanza”, declaró enfáticamente durante su recuperación.

El encargado de la operación fue el doctor Manuel Suyon Paniccia, jefe del Servicio de Reemplazos Articulares y Tumores Músculo-Esqueléticos del hospital. Según explicó, la cirugía consistió en extraer la cabeza femoral fracturada y colocar un implante avanzado. “Se optó por una prótesis no cementada con copa de doble movilidad, ideal para reducir el riesgo de luxación debido a antecedentes patológicos de columna del paciente”, detalló el especialista.

Dilbert Aguilar agradece al equipo médico tras exitosa operación

Durante su estancia hospitalaria, Dilbert Aguilar se mostró optimista y agradecido con todo el personal que participó en su recuperación. “A mí me han tratado de maravilla. Tengo que agradecer a los médicos, enfermeros y técnicos. Estoy feliz y listo para correr una maratón”, expresó con humor, destacando la buena atención recibida en EsSalud.

El artista recordó también a otros colegas que pasaron por cirugías similares y se recuperaron con éxito, lo cual le ha servido como motivación personal. Esta es la tercera vez que Aguilar recibe atención en EsSalud y, según dijo, la experiencia ha sido nuevamente positiva. Su evolución continúa favorable y se espera que, una vez completada su rehabilitación, pueda volver a los escenarios que tanto extraña.