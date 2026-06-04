Eva Ayllón lanza sentido mensaje a Mónica Torres tras presunto fin de su relación con Carlos Ayllón: “Mucha fuerza”

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Una de las parejas más queridas de la farándula peruana es, sin duda, la conformada por Mónica Torres y Carlos Ayllón, hijo de la cantante criolla Eva Ayllón. Sin embargo, la actual integrante de 'La granja VIP' sorprendió al deslizar que el músico habría decidido poner fin a su romance tras cuatro años juntos.

La experimentada actriz hizo esta revelación durante la transmisión 24/7 del reality de Panamericana. Según explicó, su preocupación surgió debido a que su aún pareja no le habría enviado ninguna señal de apoyo durante los casi tres meses que lleva aislada en el programa.

Ante esta situación, Torres compartió su angustia con sus compañeros del 'Team Reales', entre ellos Pamela López y 'Cri Cri', quienes no dudaron en pedirle públicamente a Carlos Ayllón que reaccione.

Eva Ayllón le manda conmovedor mensaje a Mónica Torres tras rumores de ruptura con su hijo

En medio de esta incertidumbre que atraviesa Mónica Torres, Eva Ayllón, su suegra, decidió pronunciarse y le envió un emotivo mensaje a la actriz durante la gala de eliminación de 'La granja VIP', en la que Samahara Lobatón abandonó la competencia el pasado 3 de junio.

No obstante, un detalle llamó especialmente la atención de los seguidores: la artista criolla no mencionó en ningún momento a Carlos Ayllón, lo que avivó aún más los rumores sobre una posible ruptura entre la pareja. “Hola Moni querida, ¿cómo estás? Sabes que estoy contigo, mucha fuerza y lo que ya hablamos, cuídate mucho”, expresó la artista en el video.

Tras recibir el apoyo de Eva Ayllón y regresar junto a sus compañeros en la granja, Mónica Torres se sinceró sobre sus temores y confesó que el músico habría decidido poner fin a la relación que ambos mantienen desde hace cuatro años.

¿Cuál es la sorprendente diferencia de edad entre Mónica Torres y Carlos Ayllón?

Mónica Torres es una de las actrices más conocidas del medio peruano gracias a sus papeles en series como 'Mil oficios', 'De vuelta al barrio' o 'Al fondo hay sitio'. Ella nació un 5 de diciembre de 1970, por lo que en la actualidad cuenta con 55 años.

Por su parte, Carlos Ayllón, quien forma parte del grupo musical de su madre, Eva Ayllón, nació el 11 de abril de 1986, por lo que acaba de cumplir 40 años. En conclusión, ambos se llevan una diferencia de 15 años.