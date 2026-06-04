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John Kelvin enfrenta un nuevo capítulo en su vida tras ser condenado a más de cuatro años de prisión por el delito de agresiones psicológicas contra Dalia Durán. La sentencia establece una pena de 4 años y un día de cárcel efectiva, según contempla el artículo 122-B, inciso 6, del Código Penal. Esta decisión llega luego de que la cubana presentara una nueva denuncia contra el artista.

A pesar del fallo, el cantante de cumbia se manifestó a través de sus redes sociales y calificó como 'información errónea' algunas publicaciones sobre la medida judicial. Además, aseguró que continuará con sus compromisos artísticos, incluidas presentaciones fuera del país. El intérprete mostró confianza en mantener su carrera activa y expresó un mensaje de reencuentro a su público, mientras se prepara para afrontar las consecuencias legales en Perú.

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John Kelvin se irá del Perú tras sentencia por agredir a Dalia Durán

Tras conocerse su condena, John Kelvin recurrió a su cuenta de Instagram para dirigirse a sus seguidores y aclarar la información difundida en diversos portales. En un video publicado recientemente, el cantante señaló que “me han llegado muchos mensajes por las redes sociales donde han filtrado información errónea, una información que está vendiendo humo en las redes sociales”.

Con esto, buscó desmentir versiones que aseguraban que la sentencia pondría un freno inmediato a sus actividades profesionales.

En su mensaje, John Kelvin aseguró que se encuentra 'muy bien' y manifestó sorpresa por la noticia, dejando en manos de sus abogados cualquier declaración sobre temas legales.

También aprovechó para tranquilizar a su público y a los empresarios que han confiado en su música. Mencionó que seguirá cumpliendo los contratos pactados en el extranjero, incluidas presentaciones en países como Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina.

“A todo el público que han comprado sus entradas en el extranjero o eventos privados, estén tranquilos porque John Kelvin va a subir al escenario a cantar. Nos volveremos a encontrar siempre en los escenarios”, concluyó.

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Sentencian a John Kelvin a 4 años y 1 día de pena privativa de libertad por agresión a Dalia Durán

El Poder Judicial de Lima Norte dictó una sentencia de 4 años y un día de pena privativa de libertad contra John Kelvin por agresiones psicológicas en agravio de Dalia Durán. No obstante, la medida fue sustituida por 103 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, las cuales deberán cumplirse bajo control judicial, con la advertencia de que será revocada en caso de incumplimiento.

El fallo también establece medidas adicionales para proteger a la víctima. Se dispuso la prohibición de acercamiento a la modelo, salvo en situaciones vinculadas al derecho de alimentos, así como la implementación de un tratamiento psicológico especializado para la agraviada.