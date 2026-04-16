Reimond Manco pidió perdón a sus hijos y a su esposa en el programa de Magaly Medina. | Foto: composición LR/ATV

Reimond Manco pidió perdón a sus hijos y a su esposa en el programa de Magaly Medina. | Foto: composición LR/ATV

Reimond Manco no solo rompió en llanto durante la entrevista en vivo con Magaly Medina, sino que también, tras finalizar la transmisión, se derrumbó por completo al reconocer el impacto que su infidelidad tuvo en su familia y admitir que no veía posibilidades de salvar su matrimonio con Lilia Moretti.

La escena, cargada de emotividad, no fue emitida el mismo 15 de abril, fecha en que Manco acudió al set de ‘Magaly TV, la firme’ luego de la difusión de chats comprometedores con otras mujeres. Fue recién el jueves 16 cuando la ‘Urraca’ compartió las imágenes exclusivas y dedicó un extenso análisis a la traición que el ex ‘Jotita’ cometió contra la madre de sus hijos.

“Se derrumbó y lloró”: Magaly Medina revela fuerte momento de Reimond Manco tras entrevista

“Reimond Manco vino ayer y, después de pedir perdón públicamente a sus hijos, a la hora que terminó la entrevista, él se derrumbó y lloró. Las cámaras aquí nunca se apagan, como en cualquier set de televisión. Así terminó esa entrevista”, relató Magaly Medina al presentar las imágenes exclusivas del exfutbolista.

En la grabación se observa a Manco llorando desconsoladamente, con el rostro entre las manos y la cabeza agachada. En un intento por recomponerse, incluso tuvo que beber agua, mientras escuchaba a la conductora decirle: “Hay que saber cuándo uno se está portando de una manera que no es”. Aunque la ‘Urraca’ mantuvo un tono crítico durante la conversación, también mostró comprensión hacia el exdeportista, quien, aún con lágrimas en los ojos, se despidió agradeciéndole por el espacio.

Magaly Medina reflexiona sobre el caso de Reimond Manco: “Perdió a una mujer que confiaba en él”

En ese contexto, Magaly Medina reflexionó sobre lo que significó para Reimond Manco haber traicionado a su esposa. “¿Qué perdió realmente? Perdió a una compañera que confiaba en él, una compañera que era su apoyo constante”, manifestó.

Más adelante, la periodista de espectáculos resaltó el papel de Lilia Moretti no solo como pareja, sino también como pieza clave en la carrera del exfutbolista. “Nunca hemos visto a una mujer que esté más dedicada a manejar su carrera, a que salga adelante, a que sus emprendimientos resulten exitosos… Creo que ella ha sido su gran mánager, su gran administradora. Ha perdido no solo a su familia, ha perdido una gran mujer que supo sacar de él, por lo menos a nivel empresarial, lo mejor”, sentenció.