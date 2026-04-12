Samahara Lobatón se quebró en vivo tras la inesperada salida de su madre, Melissa Klug, de 'La Granja VIP Perú'. La noche del sábado 11 de abril, la reconocida ‘Blanca de Chucuito’ se convirtió en la cuarta participante en ser eliminada del reality de Panamericana TV, luego de caer en la última ronda de votación frente a su compañera del ‘Team Víboras’, Shirley Arica. Fiel a su estilo, la empresaria no ocultó su alivio y celebró la oportunidad de regresar a su vida cotidiana fuera del encierro.

Quien sí dejó ver su lado más vulnerable fue Samahara, quien despidió a su madre. Semanas atrás, ambas habían protagonizado tensos cruces de declaraciones en medio del caso de agresión de Bryan Torres, pero hoy su reacción dejó en claro que el vínculo entre madre e hija se mantiene más fuerte que nunca.

Samahara Lobatón conmovida tras la eliminación de Melissa Klug

Al cierre de la gala de eliminación de 'La Granja VIP Perú', Samahara pidió permiso para dedicarle unas palabras a Melissa Klug antes de que abandonara el set definitivamente. “Quiero aprovechar un minuto para despedirme de mi mamá. Mamá, te amo. Eres lo más hermoso de mi vida”, expresó con evidente emoción.

Al borde de las lágrimas, la joven influencer le hizo un pedido que reflejaba tanto su confianza en Melissa como madre, como la preocupación por sus pequeños. “Afuera están mis tres hermosos hijos”, agregó con la voz entrecortada. La empresaria, conmovida por el gesto, no dudó en responder con cariño y un consejo: “Te amo, mi amor. Yo los voy a cuidar, no te preocupes. Tú sigue ahí. Controla tu boquita. Te amo”.

“Ha sido súper difícil”: Melissa Klug se sincera tras dejar 'La Granja VIP Perú'

La alegría con la que Melissa Klug abandonó 'La Granja VIP Perú' no pasó desapercibida. Incluso el conductor Yaco Eskenazi destacó que jamás había visto a una participante tan feliz de dejar el reality.

Al ser consultada sobre sus sentimientos en ese preciso instante, la ‘Blanca de Chucuito’ se sinceró y reveló lo difícil que resultó convivir con algunos compañeros. “Ha sido súper difícil la convivencia, todavía con personas que tienen otro tipo de crianza”, manifestó con franqueza.

Sin embargo, también reconoció que la experiencia le dejó momentos valiosos y amistades inesperadas. En especial, resaltó la cercanía que logró con Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel. “Pero me he divertido. He conocido personas extraordinarias: a Pati Lorena, que la conocí en su personaje, pero es un amor”, acotó con una sonrisa.