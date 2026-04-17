Paolo Guerrero pierde la calma y enfrenta a reportero de Magaly Medina tras ser captado en cena con Ana Paula Consorte
La actitud furiosa de Paolo Guerrero ante las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ se produjo cuando fue consultado sobre una posible reconciliación con Ana Paula tras salir de una cena.
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El futbolista Paolo Guerrero protagonizó un tenso momento con un reportero del programa 'Magaly TV, la firme' luego de ser captado en una cena junto a Ana Paula Consorte en Lima. Las imágenes, difundidas en medio de rumores de reconciliación, muestran a la pareja compartiendo una velada nocturna sin sus hijos, lo que ha reavivado las especulaciones sobre un posible retorno sentimental.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción del delantero de Alianza Lima al ser consultado sobre su situación amorosa. “No seas cachoso… me has dicho cachaciento y ahí sí no te lo acepto”, respondió incómodo tras salir del local.
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Guerrero protagoniza tenso momento con reportero al ser consultado sobre su relación con Ana Paula
Las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina muestran a Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte en lo que sería una cena privada en un lujoso restaurante de Lima. Según el avance del programa, ambos habrían decidido dejar a sus hijos en casa para compartir un momento a solas, lo que para muchos seguidores confirmaría un acercamiento tras su reciente separación.
El momento de tranquilidad se vio interrumpido cuando la pareja fue abordada por el equipo de 'Magaly TV, la firme'. Fue en ese instante cuando el futbolista mostró su incomodidad, enfrentando directamente al reportero y rechazando las insinuaciones sobre su vida personal, mientras la modelo permanecía en silencio.
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Ana Paula Consorte descarta relación con personal trainer
La tambien influencer descartó cualquier vínculo sentimental con un entrenador personal tras los rumores difundidos en televisión. La modelo brasileña se mostró incómoda por las versiones que la relacionaban con el dueño de un gimnasio y cuestionó la falta de sustento en dichas afirmaciones: “¿Desmentir qué? ¿La persona que habló tiene pruebas?”, expresó con firmeza.
Además, negó rotundamente que exista algún tipo de relación y calificó los comentarios como infundados. “La persona que habló dice tonterías, cosas que no son verdad y que no se pueden probar”, sentenció.