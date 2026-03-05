La modelo brasileña Ana Paula Consorte confirmó el fin de su relación con el futbolista peruano Paolo Guerrero, con quien mantuvo un romance de casi tres años y tiene dos hijos. Tras conocerse la noticia, ambos decidieron eliminar de sus cuentas de Instagram las fotografías que compartían juntos, en las que mostraban momentos familiares y celebraciones especiales.

La revelación se conoció luego de que la modelo brasileña de 33 años respondiera a consultas del programa 'Mesa caliente', en el que explicó que la separación ocurrió hace algún tiempo. “No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida”, señaló en un mensaje compartido en el espacio televisivo.

Instagram de Ana Paula Consorte. Foto: Instagram

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero se epararron y borran sus fotos juntos de Instagram

Tras confirmarse la ruptura, los seguidores de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero notaron cambios en sus perfiles de Instagram. Ambos eliminaron las imágenes en las que aparecían juntos, incluyendo publicaciones de momentos importantes de su relación. Entre las fotografías que ya no aparecen en la red social figuraban recuerdos como el cumpleaños de la modelo, el bautizo de sus hijos, celebraciones familiares y dedicatorias que la pareja solía compartir con sus seguidores.

Actualmente, el perfil de la brasileña (@anapaulaconsorte) muestra principalmente fotos de ella sola y de su hija mayor. En las publicaciones recientes, algunos internautas han comentado sorprendidos por la confirmación de la separación con el delantero peruano.

Por su parte, el futblista de Alianza Lima mantiene en su cuenta imágenes relacionadas con su carrera futbolística, así como algunos recuerdos junto a sus hijos, su madre Doña Peta y amigos cercanos. Hasta el momento, el popular 'Depredador' no se ha pronunciado públicamente sobre el fin de su relación con la modelo.

Cabe recordar que anteriormente Ana Paula Consorte había revelado que tenía planes de matrimonio con el futbolista. Según contó en una entrevista en 'Mande quien made', Paolo Guerrero le habría pedido matrimonio en la estación de un centro comercial luego de una jornada de compras. Sin embargo, tras la reciente confirmación de la ruptura, esa boda ya no llegaría a concretarse.

Instagram de Paolo Guerrero. Foto: Instagram

Ana Paula comparte mensaje reflexivo tras anunciar el fin de su relación con Paolo Guerrero

Luego de que se conociera la separación, la tambien influencer también compartió un mensaje reflexivo en sus historias de Instagram. “No necesitas moldearte para encajar donde Dios ya te puso”, escribió la modelo en una publicación traducida al español, tras eliminar sus fotos con el futbolista de Instagram. Sin embargo, en su cuenta perosnal de TikTok, hasta el moemnto, mantiene imagenes con el padre de sus dos hijos.

Recordemos que la brasileña fue quien copartió el mensaje que confirmó el fin de su relación con Paolo Guerrero y aseuró que ambos buscarán mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos. “Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación”, se lee en el texto compartido por el espacio televisivo.