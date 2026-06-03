¡De los tribunales al streaming! Abogada Karla Viso ofrecerá orientación legal en su programa ‘No te aviso’

Este nuevo programa permitirá a los ciudadanos presentar casos y plantear problemáticas sociales, recibiendo asesoría profesional en tiempo real durante la transmisión. | Foto: difusión

Este nuevo programa permitirá a los ciudadanos presentar casos y plantear problemáticas sociales, recibiendo asesoría profesional en tiempo real durante la transmisión. | Foto: difusión

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Karla Viso, una de las abogadas con mayor presencia mediática en el Perú, se estrenará en el streaming. La reconocida letrada lanzará 'No te aviso', un magazine digital en vivo enfocado en la actualidad, las denuncias ciudadanas y la orientación legal. Asimismo, este espacio combina información, análisis, participación del público e interacción en tiempo real en un formato ágil, moderno y atractivo para las nuevas audiencias.

'No te aviso' brindará a la ciudadanía la oportunidad de presentar denuncias, compartir experiencias, exponer casos y plantear problemáticas de relevancia social, con orientación profesional durante la transmisión. En cada edición se abordarán historias reales, conflictos familiares, controversias sociales, asuntos legales y hechos de actualidad que generan debate e interés en la opinión pública.

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Karla Viso mostrará nueva faceta con 'No te aviso'

La conducción de 'No te aviso' está a cargo de Karla Viso, quien fue la mediadora en el acuerdo de conciliación entre Karla Tarazona y Rafael Fernández. Su trayectoria profesional, su participación constante en televisión, radio y medios digitales, así como su activa comunidad en redes sociales, la han posicionado como una figura de referencia en el análisis de temas de interés público y la asesoría legal para la ciudadanía.

Con una propuesta multiplataforma y una dinámica de producción flexible, 'No te aviso' aprovecha las posibilidades del streaming mediante llamadas en vivo, conexiones remotas, participación activa de la audiencia y una interacción constante a través de redes sociales. De esta manera, los espectadores dejan de ser simples observadores para convertirse en parte fundamental del desarrollo de cada programa.

La propuesta se distingue por una narrativa cercana y auténtica, orientada a generar identificación, conversación y participación en tiempo real. Su formato permite reaccionar rápidamente a los acontecimientos del momento, visibilizar denuncias ciudadanas, analizar casos de relevancia y ofrecer orientación legal de manera clara, accesible y entretenida.