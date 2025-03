Pamela Franco anunció en el programa 'Más espectáculos' que ha iniciado un proceso legal contra Janet Barboza a raíz de los comentarios realizados por Pamela López en 'El valor de la verdad'. Según López, la conductora de América Televisión, le habría confesado que la cantante de cumbia perdió un hijo de Christian Cueva.

Este viernes 28 de marzo, Janet Barboza respondió en vivo a las advertencias legales de Pamela Franco. La presentadora aseguró que no tiene intención de entrar en detalles sobre el tema, al que calificó de “sin sentido”, y desafió a la artista a continuar enviando cartas notariales si así lo desea.

Janet Barboza le responde en vivo a Pamela Franco

En la reciente emisión de 'América Hoy', Janet Barboza se refirió a las acciones legales que Pamela Franco ha iniciado no solo en su contra, sino también contra Pamela López. La popular ‘Rulitos’ afirmó que su abogado le recomendó "no responder a lo que no tiene sentido". Además, instó a la cantante a seguir enviando cartas notariales, asegurando que tiene abogados muy preparados para defender su caso.

"Ella me quiere ver a mí con cárcel perpetua prácticamente, pero no le voy a dar el gusto... Entonces, Pamela Franco, sigue enviando todas las que tú quieras. La gente cree que estoy desvalida, desprotegida... Aquí, donde me ven, tengo un buffet de abogados", mencionó, dejando claro que no tiene miedo a las acciones de la cantante.

Finalmente, Janet Barboza se mostró tranquila y aprovechó para enviarle un consejo a Pamela Franco, recomendándole no malgastar tiempo ni dinero en procesos legales. "¿Por qué haces perder el tiempo al abogado? Te están sacando plata por gusto. Yo te aconsejo de buena, te está sacando plata por gusto", comentó Barboza entre risas, manteniendo un tono relajado.

Pamela Franco anunció medidas legales contra Janet Barboza

En una entrevista con Jazmín Pinedo para 'Más espectáculos', Pamela Franco envió un contundente mensaje dirigido a Janet Barboza, revelando que ha iniciado acciones legales debido a lo que considera un asunto serio y delicado.

"Último si hubo algo que me pareció supermal que pasó mi límite y dije esto tampoco voy a estar permitiendo, porque ya esa misma persona le venía soportando varias cosas. Y sí, mandé una carta notarial, una de ellas es la señora Janet Barboza, que hasta ahora no me ha respondido, pero yo voy a seguir en el proceso, porque no me parece el chisme, que va a estar chismeando con la vecina y se quede ahí. Son cosas que se debería prestar bastante atención", declaró la cantante de cumbia.