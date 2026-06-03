Alessia Rovegno se emociona al contar cómo vivió el proceso de selección de Victoria's Secret: "¡Vamos Perú!"

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Alessia Rovegno fue una de las modelos que recibió el esperado callback para participar en el proceso de selección del Victoria's Secret Fashion Show. La exMiss Perú Universo compartió su emoción al recordar cómo fue el camino que recorrió para llegar a una de las audiciones más importantes de la industria de la moda, en la que busca convertirse en una de las próximas figuras de la reconocida marca.

En sus declaraciones en 'América Espectáculos', la influencer explicó paso a paso cómo fue el proceso de inscripción y selección. "Tienes que aplicar a través de la web y mandas tu aplicación, mandas unas fotos, mandas un poco de tu biografía, un vídeo corto de dos minutos en donde tú cuentas un poco de ti, tus fortalezas, tus debilidades, también cuentas por qué te gusta Victoria's Secret, por qué quieres ser parte de y luego te llega el mensaje de confirmación si es que sí pasaste o no", relató la modelo, quien actualmente espera conocer el resultado final de la audición.

Alessia Rovegno agradece el respaldo del público peruano

Tras conocerse su participación en el proceso de selección global de Victoria's Secret, Alessia Rovegno aseguró sentirse profundamente agradecida por el apoyo que ha recibido de miles de seguidores. La modelo fue abordada por la prensa mientras se encontraba cerca de una notaría en San Borja, donde se realizó la boda civil de Christian Domínguez y Karla Tarazona, y aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de gratitud a todas las personas que le han expresado su respaldo en esta nueva etapa profesional.

"Más bien aprovecho todas las cámaras para agradecerles a todos por los comentarios tan bonitos que me han estado enviando, tan positivos. De verdad que no se imaginan cuánto valoro cada uno de sus comentarios y de verdad quiero que sepan que soy profundamente agradecida por todos los lindos mensajes que me han llegado y que he estado leyendo y nada, ¡vamos Perú!", expresó.

La modelo celebra la presencia de más peruanas en el proceso de selección de Victoria's Secret

La modelo de 28 años no fue la única representante nacional que logró llegar a esta etapa del proceso de selección. Las modelos Natalie Vértiz, Luciana Fuster y Alexandra Morillo también participaron en la audición presencial ante un jurado internacional en el que estuvo presente la reconocida modelo Gigi Hadid.

La influencer resaltó la importancia de que varias compatriotas hayan conseguido esta oportunidad y aseguró sentirse feliz por el crecimiento que vienen teniendo las representantes nacionales en la industria de la moda. "Estoy muy contenta que hayan más peruanas también en la pasarela y aplicando este casting, de verdad que demasiado feliz y nada, vamos Perú", comentó.