El estado de salud de Roly Ortiz ha generado gran preocupación en el entorno del entretenimiento peruano. El fundador de Skándalo permanece internado desde hace una semana en el Hospital Cayetano Heredia, luego de que médicos detectaran un cuadro avanzado de trombosis crónica masiva que compromete varias partes de su cuerpo.

Según relató el propio Ortiz en declaraciones al programa ‘América hoy’, la enfermedad no fue diagnosticada oportunamente y habría estado desarrollándose durante más de 20 años. En un inicio creyó que se trataba de diabetes, pero los exámenes clínicos descartaron esa hipótesis y revelaron la presencia de múltiples trombos.

Roly Ortiz llora tras revelar que podría perder una pierna debido a la trombosis

La trombosis que padece Roly Ortiz ha alcanzado un nivel crítico. Actualmente, su pierna izquierda presenta pérdida de sensibilidad, lo que ha encendido las alertas sobre una posible amputación. “Todo mi cuerpo está lleno de trombos”, expresó con evidente angustia, al detallar que incluso tiene uno ubicado en la zona de la clavícula.

El exproductor de Skándalo también enfrenta un duro panorama emocional. Entre lágrimas, confesó que su mayor temor no es su propia salud, sino la posibilidad de que esta enfermedad sea congénita y afecte a sus cuatro hijos. “Imagínate dejarles algo así… no quiero que pasen por esto”, señaló, evidenciando su preocupación por el futuro de su familia.

En paralelo, los médicos han iniciado un tratamiento con anticoagulantes para intentar frenar el avance de la trombosis. Sin embargo, el pronóstico no es alentador. Ortiz aseguró que los especialistas le han indicado que su expectativa de vida sería de aproximadamente cinco años, una cifra que ha impactado profundamente en su entorno cercano.

Roly Ortiz perdió un brazo a causa de la trombosis

Las consecuencias de la trombosis ya han dejado secuelas irreversibles en la vida de Roly Ortiz. Debido a la formación de coágulos en su organismo, el artista perdió su brazo derecho, una situación que marcó un antes y un después en su estado físico y emocional.

Además del impacto médico, la enfermedad ha generado una fuerte crisis económica. Ortiz reveló que no cuenta con seguro de salud y que ha destinado todos sus recursos a cubrir exámenes y tratamientos. “Me he quedado sin nada”, afirmó, al explicar que los costos médicos han sido elevados y constantes.

En el ámbito familiar, la situación es igualmente compleja. El exintegrante de Skándalo expresó su tristeza al no poder compartir actividades cotidianas con sus hijos, como jugar fútbol con su hijo de nueve años. También mostró preocupación por el bienestar de su hijo menor, un bebé de apenas cuatro meses, ante la incertidumbre sobre quién podrá sostener a su familia en el futuro.