Sobrina de Ricky Trevitazo confirma que tendrá un bebé de Luisito Sánchez: "Lo que vale es lo que estamos construyendo"
La pareja de Luisito Sánchez anunció que se convertirá en madre junto al cantante de Skándalo y restó importancia al pasado del artista frente a las críticas sobre su relación.
- 'Tunche' Rivera se luce bailando al ritmo de 'Anaconda' junto a su esposa en celebración de su boda
- Mónica Zevallos volvería a Panamericana TV, pero no fue presentada para no opacar a Gisela Valcárcel, según Pati Lorena
Enza Mitrovich, sobrina de Ricky Trevitazo, confirmó que está esperando un bebé del cantante Luisito Sánchez, integrante de Skándalo. La joven de 26 años hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía mostrando su avanzado embarazo. Tras su separación con Leslie Moscoso, hace más de 10 años, el artista de 45 años se convertirá nuevamente en padre.
La pareja, que en agosto de 2025 se realizó un tatuaje juntos, inicia esta nueva etapa después de más de medio año de relación. Aunque ambos han mantenido su historia en privado, la sobrina de Ricky Trevitazzo decidió hacer pública la noticia. Sin embargo, usuarios en redes sociales escribieron algunos mensajes cuestionando su futuro con el cantante.
TE RECOMENDAMOS
JHAN SANDOVAL REVELA LO QUE NADIE QUIERE DECIR SOBRE TU FUTURO | ASTROMOOD
Publicación de Enza Mitrovich. Foto: captura
PUEDES VER: Luigui Carbajal propone un reencuentro con Ricky Trevitazzo para limar asperezas: 'La Navidad es tiempo de reconciliación'
Novia de Luisito Sánchez confirma su embarazo y defiende a su pareja de críticas
Tras el anuncio, una usuaria de TikTok reaccionó a un video de la pareja con un comentario que ponía en duda la decisión de Enza Mitrovich: “Todo bien, pero tener un hijo de él?”. Frente a ello, la sobrina de Ricky Trevitazzo respondió con firmeza y defendió su relación, dejando claro que no permitirá que el pasado de Luisito Sánchez marque su presente.
“Su pasado no define nuestro presente. Tener hijos no garantiza fidelidad ni amor… cada relación es diferente y él puede ser distinto conmigo, mejor, igual o peor… nunca se sabe. Lo que sí importa es compromiso, amor y presencia”, expresó la joven. Además, enfatizó que no cargará con situaciones previas a su relación: “¿Por qué debería cargar con temas que no son míos? Hoy lo que vale es lo que estamos construyendo juntos”.
PUEDES VER: Luisito Sánchez defiende su relación con sobrina de Ricky Trevitazzo tras polémica con su ex Leslie Moscoso: 'Es una buena mujer'
Sobrina de Ricky Trevitazo responde a usuaria que cuestiona la paternidad de Luisito Sánchez
Otra usuaria en TikTok también escribió otro mensaje en la que le advierte sobre el papel como padre del cantante de Skándalo: “Bueno, algo que se veía venir, ¿no? (…) Esperemos no verte en un set exigiendo presencia de padre”.
Enza Mitrovich respondió a la internauta marcando distancia del mundo del espectáculo y de cualquier exposición mediática. “No soy parte de chollywood, ¿por qué tendría que ir a hacer el ridículo? Jamás ni aunque me paguen. Y la presencia igual que el amor, no se exige", escribió la joven.