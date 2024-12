Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo se encuentran en el ojo del huracán tras anunciar la ruptura de su amistad y relación profesional, en medio de acusaciones de una supuesta traición económica. En este contexto, el programa 'Todo se Filtra' presentó imágenes exclusivas de Roly Ortiz, fundador de Skándalo, llorando el 29 de noviembre, día del esperado concierto de reencuentro del grupo.

En esas imágenes, Ortiz confesó haber sido traicionado por uno de los miembros, quien posteriormente confirmaría tratarse de Luigui Carbajal. Además, recientemente, reveló que la causa detrás de la decisión de Ricky Trevitazzo de poner fin a una amistad que duró más de 20 años con el cantante se relaciona a un tema de dinero por el último espectáculo que ofreció el emblemático grupo de techno cumbia.

Rolly Ortiz revela que Luigui lo traicionó a él y a sus compañeros de Skándalo

En una entrevista no emitida por Panamericana TV, Rolly Ortiz reveló haber sido traicionado por un miembro de Skándalo. Rompió en llanto al contar su experiencia, que había guardado en secreto por miedo a no recibir el pago de su contrato. Aunque no dio nombres en ese momento, luego aseguró que se trataba de Luigi Carbajal. “El dinero lo puedes hacer, pero este era el aniversario del grupo que yo cree y no me merezco lo que me están haciendo”, dijo con la voz entrecortada y sin revelar el nombre de Luigui el 29 de noviembre.

Sin embargo, tras la separación laboral y amical entre Ricky Trevitazzo y Luigi Carbajal, el fundador de Skándalo, Rolly Ortiz, decidió revelar que la razón de la ruptura de Ricky con Luigi fue un asunto relacionado con dinero.

"Todo tiene que ver con los 25 años (concierto de reencuentro). Ahí está el meollo de todo, donde Luigui manejó todo de manera muy inteligente. Nos sacó a cada uno para él manejar todo el dinero, y ahí se genera el problema. ¿Nos engañó a todos, no? Él se vende como una mansa paloma, pero es un lobo vestido de oveja. No se lo hizo a mí, sino también a sus compañeros, como Luis y Ricky", sentenció en ‘Todo se filtra’.

Luigui Carbajal da su versión de los hechos

Luigui Carbajal habló sobre su distanciamiento con Ricky Trevitazzo, mencionando que la intervención de una tercera persona fue fundamental para el fin de su relación laboral y amistosa, aunque evitó profundizar en la controversia. “No voy a decir quién fue la persona que se metió en esta relación, pero sí hubo alguien involucrado. Prefiero mantenerme al margen, estoy tranquilo. Yo no siento que le haya hecho algo grave, siempre me he portado de la mejor manera”, indicó en su programa por Radio Panamericana.

En una reciente entrevista, Karla Tarazona, colega de Carbajal en la emisora, consultó sobre la posibilidad de que una tercera persona mencionada fuera Roly Ortiz, fundador de Skándalo, quien habría intentado registrar la marca por razones de salud. Ante esta pregunta, el cantante decidió no ofrecer una respuesta clara: “Nunca hablaré mal de nadie. Mientras no se metan con mi esposa o conmigo, no diré absolutamente nada”.

Carbajal confesó que su decisión de dejar la agrupación fue tomada antes del concierto ‘Skándalo: El reencuentro’, motivada por discrepancias internas e incomodidades que había estado experimentando.