Luego que Roly Ortiz hace un par de semanas en el programa ‘Amor y fuego’, señalara que mandó un documento a Apdayc para que le exonere el pago cuando se estaba organizando el concierto de Skándalo, Luigui Carbajal salió a desmentirlo en una entrevista.

Luigui Carbajal rechazó las afirmaciones de Roly Ortiz, asegurando que el productor musical no ha cumplido con el pago de los derechos a Apdayc para llevar a cabo los eventos que celebraron para el reencuentro de la banda Skándalo. Según lo que había mencionado Ortiz, Apdayc aparentemente les descontó el 60% del pago.

PUEDES VER: Leslie Moscoso niega que esté interesada en Luigui Carbajal tras grabar escena de besos

Luigui Carbajal arremete contra Roly Ortiz

En entrevista con el pódcast ‘Café con la Chevez’, Luigui Carbajal detalló que a Roly Ortiz nunca le aprobaron esos documentos en Apdayc como aseguró públicamente, para que le descuenten una considerable cantidad en el concierto de Skándalo.

“Él salió a decir que invirtió una cantidad de dinero cuando no fue cierto. Él no invirtió nada. Él dijo que había aportado un monto a Apdayc y es mentira (...) Él supuestamente presentó un documento donde pedía a Apdayc de que no le cobrara por ser una persona discapacitada, pero Apdayc quiere percibir porque lo ven como negocio y no le aceptaron la carta, así que esa carta que mandó es mentira. Mandó, pero no le aceptaron”, detalló.

Asimismo, Luigui Carbajal aseguró que él mismo pagó a Apdayc por los derechos que necesitaban, para realizar el concierto de Skándalo.

“Yo tengo los vouchers que yo lo pagué desde mi cuenta. Tal cual. Por eso me parece una locura todo lo que se dice. Yo con certeza te puedo decir que es mentira todo lo que se dice porque tengo los documentos”, agregó sobre el tema.

PUEDES VER: Luigui Carbajal señala que podría amistarse con Ricky Trevitazo a pesar de fuertes acusaciones

Luigui Carbajal asegura que seguirá con la demanda contra Roly Ortiz

Por otro lado, Luigui Carbajal aclaró que aún continuará con la demanda por difamación contra Roly Ortiz, después que asegurara que aparentemente había engañado a Ricky Trevitazo en el manejo de los pagos de sus eventos.

“Él ha sido una persona que se involucró demasiado en la amistad que tuvo con Ricky (...) él me dijo que fue a su casa para decirle barbaridades de mí. Hay una demanda contra lo que él dijo alguna vez y lo tendrá que demostrar (...) con eso no hay marcha atrás. Tiene que asumir las consecuencias”, concluyó al respecto.