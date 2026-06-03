Christian Domínguez revela por qué prefirió una boda discreta con Karla Tarazona: "No hay luna de miel"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Christian Domínguez y Karla Tarazona celebraron su matrimonio rodeados de familiares y amigos cercanos en Huaral. A pocas horas de convertirse en esposos, la pareja se tomó un momento para conversar con la prensa y explicar por qué decidió mantener una celebración sencilla, lejos de las grandes producciones que suelen caracterizar a algunas figuras del espectáculo peruano. El líder de la Gran Orquesta Internacional aseguró que ambos optaron por compartir un momento íntimo con las personas más importantes de su entorno.

El cantante de 42 años señaló que nunca estuvo en sus planes realizar una boda ostentosa. “Estamos muy contentos, muy felices. Sé que buscan noticias; solamente les podemos decir que estamos muy contentos. Es algo muy privado y gracias por querer saber si estamos bien. Es un matrimonio civil, no queríamos hacer una fiesta religiosa, un 'autonazo', porque nosotros queremos compartir algo pequeño con la gente”, expresó el cantante.

Amigos de Huaral impulsaron la celebración tras la boda civil

Aunque la pareja tenía previsto únicamente formalizar su unión en una notaría de San Borja el pasado 2 de junio, finalmente decidió organizar una reunión especial en el restaurante campestre Warmy de Pepe y Laura, ubicado en Huaral. Según explicó Christian Domínguez, fueron sus amigos más cercanos quienes insistieron en que no dejaran pasar una fecha tan importante sin realizar algún tipo de celebración.

El cumbiambero contó que tanto él como Karla Tarazona querían mantener el perfil bajo y limitarse al trámite civil. Sin embargo, el cariño de sus amistades y familiares terminó por convencerlos de compartir una reunión pequeña. “No queríamos hacer nada, la verdad, queríamos solamente ir a un notario, queríamos firmar y justo los amigos que más nos quieren son justamente aquí, la gente de Huaral, que son de nuestra familia. Nos dijeron que había que hacerlo acá, hacer algo pequeño, algo bonito, y nos convencieron para hacerlo”, relató emocionado.

Christian Domínguez explica por qué no habrá luna de miel

Otro de los aspectos que llamó la atención fue la decisión de no realizar una luna de miel tras el matrimonio. El cumbiambero aclaró que la razón responde únicamente a sus compromisos laborales, los cuales le impedirán tomarse varios días de descanso junto a su flamante esposa. “No hay luna de miel porque nos vamos a trabajar”, explicó el cantante, quien aseguró que tanto él como Karla Tarazona continuarán con sus respectivas actividades profesionales.