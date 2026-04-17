Pamela Franco no se guardó nada en su paso por 'Amor y fuego'. La cantante de cumbia llegó al set del programa para enfrentar en vivo las preguntas más incisivas de Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre, en medio de la polémica que la vincula con su ex, Christian Domínguez, y Karla Tarazona.

Durante la entrevista, la actual pareja de Christian Cueva sorprendió al destapar lo que Domínguez decía sobre Tarazona y la firme convicción que tenía de que ella siempre estaría dispuesta a retomar la relación con él.

Pamela Franco revela qué decía Christian Domínguez de Karla Tarazona

El tema tomó fuerza en el set cuando se abordó la acusación reciente de Pamela Franco sobre una supuesta foto subida de tono que Karla Tarazona habría enviado a Christian Domínguez mientras aún mantenía una relación con él. En ese contexto, 'Peluchín' le preguntó a la cantante si alguna vez sintió que Tarazona buscaba que Domínguez “flaquee”. La respuesta de Franco no dejó lugar a dudas: “Siempre he pensado que ella ha querido (volver con él)”.

A partir de esa declaración, la artista chimbotana aprovechó para poner en evidencia a su expareja, asegurando que él mismo le confesó sentirse seguro de tener a Karla a su alcance. “Tú sabes que yo con él siempre he conversado y en una conversación, él tenía recontra seguro de que ella estaba aquí (señala su mano). Él sabía, siempre lo sabía”, afirmó.

“ Qué cosas le dirá de mí”: Pamela Franco sospecha de Christian Domínguez

Pamela Franco fue enfática al recalcar que la confesión de Christian Domínguez sobre Karla Tarazona no solo se dio en un contexto de amistad, sino que él incluso lo presumía. “Si me lo ha dicho a mí cuando hemos conversado como patas en algún momento. Sí (presumía), porque hablábamos. Él lo sabía. No puede negarlo porque él me lo ha dicho; yo lo he vivido”, sostuvo la cantante.

Las declaraciones continuaron con un matiz aún más revelador, pues la novia de Christian Cueva aseguró que la percepción que tiene de Tarazona proviene directamente de lo que el líder de Gran Orquesta Internacional le contó en su momento. En ese sentido, expresó suspicacia sobre lo que Christian podría decirle acerca de ella a su actual pareja. “Yo lo he dicho, el concepto que tengo de ella no es porque sola me lo invente, el concepto que tengo de ella es porque es lo que él me ha contado. Ahora, me imagino qué cosas son verdad y qué mentira porque, al revés, qué cosas le dirá de mí también”, expresó.