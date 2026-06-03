Mujer captada en una camioneta con Miguel Trauco aclara vínculo con futbolista: "Un amigo al que quiero mucho"

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La mujer que fue captada junto a Miguel Trauco dentro de una camioneta aclaró cuál es la relación que mantiene con el futbolista peruano. Se trata de Carla Arce, una exbailarina vinculada al mundo artístico, quien decidió responder a las especulaciones luego de que las imágenes fueran difundidas en un informe de 'Magaly TV: la firme'. A través de un mensaje enviado al programa, aseguró que entre ambos existe una amistad.

"Mira, es un gran amigo, al cual quiero mucho y la verdad, sorry, pero hoy estoy full con temas administrativos de mi empresa. Que tengas un superdía", escribió la joven y evitó profundizar sobre el encuentro protagonizado por ambos dentro de un vehículo durante la madrugada en el distrito de Miraflores.

¿Quién es Carla Arce, la mujer captada junto a Miguel Trauco?

Tras la difusión de las imágenes, muchos se preguntaron quién es Carla Arce y cuál es su vínculo con el mundo del espectáculo. La joven tuvo una etapa como integrante de la agrupación de cumbia Los Ángeles de Fuego, donde era conocida con el sobrenombre de "Morena". Durante esos años ganó notoriedad dentro del ambiente artístico y participó en diversas presentaciones musicales.

Además de su paso por la música, la exbailarina también formó parte de algunas producciones audiovisuales. Entre ellas destaca su participación como protagonista del videoclip del vals 'Rebeca', donde compartió escenas con el actor Pietro Sibille. Asimismo, apareció en el videoclip de la canción 'La resistencia' de la agrupación Zaperoko, con lo que amplió su presencia en la industria del entretenimiento peruano.

Uno de los vínculos más conocidos de Carla Arce dentro del espectáculo es su amistad con el salsero Antonio Cartagena. Según se mostró en el informe, ambos han coincidido en numerosas ocasiones, no solo en eventos sociales, sino también en viajes al extranjero. La exbailarina ha acompañado al cantante en presentaciones internacionales, incluidos viajes a Argentina y República Dominicana. Asimismo, ha sido vista en celebraciones importantes para el artista, como su cumpleaños, donde incluso participó bailando sobre el escenario.