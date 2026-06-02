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Futbolista Miguel Trauco aclara que lleva tres meses soltero tras ampay con mujer en camioneta: “Estoy enfocado en mi carrera”

Miguel Trauco intentó frenar la emisión del ampay de 'Magaly TV: la firme' con cartas notariales. Asimismo, el futbolista aclaró que no mantiene relación con Mariela Arévalo, con quien iba a casarse en diciembre.


Miguel Trauco anuncia su separación de Mariela Arévalo. Fotos: Instagram.
Miguel Trauco anuncia su separación de Mariela Arévalo. Fotos: Instagram. | Fotos: Instagram.
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Antes de que 'Magaly TV: la firme' emitiera el ampay de Miguel Trauco que promocionó en sus redes sociales, el futbolista intentó frenar la difusión de las imágenes con dos cartas notariales contra el programa de la 'Urraca'. Asimismo, el ahora jugador de Sport Boys compartió su comunicado en redes sociales para aclarar su situación sentimental.

"¿Qué hace el jugador Miguel Trauco con una joven que no es su pareja durante la madrugada del domingo?", se le escucha decir al reportero de Magaly Medina en el avance que se emitió la tarde del lunes 1 de junio, donde se mostró al futbolista con una mujer despidiéndose con un abrazo y un beso en la mejilla después de haber estado varios minutos en la parte posterior de una camioneta.

PUEDES VER: Miguel Trauco denuncia a Magaly Medina para impedir que exponga imágenes con mujer en su camioneta

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Miguel Trauco aclara que está soltero

Tras la viralización de las imágenes del programa de Magaly Medina y ante las especulaciones de que él le habría sido infiel a su prometida, Miguel Trauco se adelantó a la difusión y publicó un comunicado para aclarar que ya no está, desde hace tres meses, con Mariela Arévalo, con quien iba a casarse en diciembre de este año.

Miguel Trauco asegura que está soltero. Foto: Instagram.

Miguel Trauco asegura que está soltero. Foto: Instagram.

“Ante cualquier información que pueda difundirse hoy, quiero aclarar que llevo tres meses soltero. Actualmente, no mantengo ninguna relación sentimental y estoy enfocado en mi familia, mi carrera y mis proyectos personales. Gracias por el respeto y la comprensión”, dice el comunicado que Trauco compartió en Instagram.

Cabe indicar que este ampay al futbolista llegó en un momento de alta exposición mediática, ya que días atrás, su exesposa Karla Gálvez reveló que tuvo que soportar múltiples infidelidades por parte del deportista.

Asimismo, ni Miguel Trauco ni su prometida, Mariela Arévalo, habían anunciado el fin de la relación. Si el futbolista lleva tres meses soltero, la ruptura habría ocurrido aproximadamente en febrero o marzo del 2026.

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