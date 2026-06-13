HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Marcha ‘La toma de Lima’: desvíos y restricciones en el Centro Histórico por movilizaciones
Marcha ‘La toma de Lima’: desvíos y restricciones en el Centro Histórico por movilizaciones     Marcha ‘La toma de Lima’: desvíos y restricciones en el Centro Histórico por movilizaciones     Marcha ‘La toma de Lima’: desvíos y restricciones en el Centro Histórico por movilizaciones     
Espectáculos

Fabio Agostini dedica romántico mensaje a influencer mexicana tras ganar $200.000 en 'La casa de los famosos 6': "Eres una gran mujer"

Tras coronarse campeón de 'La casa de los famosos 6', Fabio Agostini sorprendió al dedicar emotivas palabras a la influencer con quien protagonizó una comentada historia dentro del reality.

Fabio Agostini fue el ganador de 'La casa de los famosos México'. Foto: composición LR/Instagram
Fabio Agostini fue el ganador de 'La casa de los famosos México'. Foto: composición LR/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Fabio Agostini continúa dando de qué hablar tras consagrarse como el ganador de la sexta temporada de 'La casa de los famosos México'. Luego de llevarse el premio de US$200.000, el modelo español dedicó un emotivo mensaje a Jeni de la Vega, influencer mexicana con quien protagonizó una de las historias más comentadas del reality de convivencia.

A través de su cuenta de Instagram, el exintegrante de 'Esto es guerra' compartió una fotografía en la que aparece abrazado a la joven y aprovechó para destacar sus cualidades. “No olvides que eres una gran mujer y aquí estaré para sacar la cara por ti”, escribió el menor de los Agostini.

Publicación de Fabio Agostini

Publicación de Fabio Agostini. Foto: Instagram

PUEDES VER: Fabio Agostini sorprende al revelar en qué gastará los US$/200.000 que ganó en ‘La casa de los famosos 6’: “Activos para generar más”

lr.pe

Fabio Agostini dedica mensaje a Jeni de la Vega tras besarse en el reality

Está foto no podía faltar. Me encantó conocerte y pasarla bien contigo el tiempo que estuvimos el programa. Una mujer que a demás de ser tan bella tuvo que aguantar malos comentarios de gente envidiosa”, fue el mensaje que el modelo español le dedicó a Jeni de la Vega tras salir ganador de la sexta temporada del reality.

Durante su permanencia en el programa, ambos mostraron una gran cercanía que rápidamente captó la atención del público. Con el paso de las semanas, compartieron momentos especiales dentro de la casa, dejando que la química entre ellos creciera de manera natural frente a las cámaras. Sin embargo, también recibieron críticas por parte de algunos usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron el acercamiento de la influencer mexicana a Fabio Agostini.

PUEDES VER: Fabio Agostini, exestrella de ‘Esto es guerra’, conmueve al confesar que vive con una enfermedad sin cura

lr.pe

Las reacciones se intensificaron debido a que Jeni de la Vega había mantenido anteriormente una relación con Josh Martínez, otro de los participantes del reality, a quien conoció durante su paso por el programa 'Los 50'. Además, Agostini y su compañero protagonizaron diversos enfrentamientos durante los casi tres meses de convivencia, situación que provocó que parte de la audiencia cuestionara el vínculo que surgió entre la influencer y el ganador del programa.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Fabio Agostini sorprende al revelar en qué gastará los US$/200.000 que ganó en ‘La casa de los famosos 6’: “Activos para generar más”

Fabio Agostini sorprende al revelar en qué gastará los US$/200.000 que ganó en ‘La casa de los famosos 6’: “Activos para generar más”

LEER MÁS
Fabio Agostini gana la final de 'La casa de los famosos 6' y se lleva impresionante premio de $200.000

Fabio Agostini gana la final de 'La casa de los famosos 6' y se lleva impresionante premio de $200.000

LEER MÁS
Fabio Agostini, exestrella de ‘Esto es guerra’, conmueve al confesar que vive con una enfermedad sin cura

Fabio Agostini, exestrella de ‘Esto es guerra’, conmueve al confesar que vive con una enfermedad sin cura

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina expone nueva modalidad que usarían los infieles para no dejar rastro: "Me lo ha contado un dueño de un hotel"

Magaly Medina expone nueva modalidad que usarían los infieles para no dejar rastro: "Me lo ha contado un dueño de un hotel"

LEER MÁS
Melissa Loza grita su soltería luego de cinco años y revela el detonante para el fin de su relación con el padre de su hija menor

Melissa Loza grita su soltería luego de cinco años y revela el detonante para el fin de su relación con el padre de su hija menor

LEER MÁS
Mark Vito se casa con Leslie Echevarría en boda ancestral tras un año de relación: "Nuestro amor ha ido creciendo"

Mark Vito se casa con Leslie Echevarría en boda ancestral tras un año de relación: "Nuestro amor ha ido creciendo"

LEER MÁS
Viralizan video donde Keiko Fujimori no reconoce a su padre como un dictador y enfurece con Jaime Bayly: "¡No lo voy a aceptar!"

Viralizan video donde Keiko Fujimori no reconoce a su padre como un dictador y enfurece con Jaime Bayly: "¡No lo voy a aceptar!"

LEER MÁS
Francho Sierralta, amigo de Mario Irivarren y Said Palao, fue ampayado con su esposa en California tras engañarla en Argentina

Francho Sierralta, amigo de Mario Irivarren y Said Palao, fue ampayado con su esposa en California tras engañarla en Argentina

LEER MÁS
Fans de Shirley Arica realizan plantón frente a Panamericana TV y denuncian presuntas irregularidades en 'La Granja VIP Perú' tras audio filtrado

Fans de Shirley Arica realizan plantón frente a Panamericana TV y denuncian presuntas irregularidades en 'La Granja VIP Perú' tras audio filtrado

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025