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Fabio Agostini continúa dando de qué hablar tras consagrarse como el ganador de la sexta temporada de 'La casa de los famosos México'. Luego de llevarse el premio de US$200.000, el modelo español dedicó un emotivo mensaje a Jeni de la Vega, influencer mexicana con quien protagonizó una de las historias más comentadas del reality de convivencia.

A través de su cuenta de Instagram, el exintegrante de 'Esto es guerra' compartió una fotografía en la que aparece abrazado a la joven y aprovechó para destacar sus cualidades. “No olvides que eres una gran mujer y aquí estaré para sacar la cara por ti”, escribió el menor de los Agostini.

Publicación de Fabio Agostini. Foto: Instagram

Fabio Agostini dedica mensaje a Jeni de la Vega tras besarse en el reality

“Está foto no podía faltar. Me encantó conocerte y pasarla bien contigo el tiempo que estuvimos el programa. Una mujer que a demás de ser tan bella tuvo que aguantar malos comentarios de gente envidiosa”, fue el mensaje que el modelo español le dedicó a Jeni de la Vega tras salir ganador de la sexta temporada del reality.

Durante su permanencia en el programa, ambos mostraron una gran cercanía que rápidamente captó la atención del público. Con el paso de las semanas, compartieron momentos especiales dentro de la casa, dejando que la química entre ellos creciera de manera natural frente a las cámaras. Sin embargo, también recibieron críticas por parte de algunos usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron el acercamiento de la influencer mexicana a Fabio Agostini.

Las reacciones se intensificaron debido a que Jeni de la Vega había mantenido anteriormente una relación con Josh Martínez, otro de los participantes del reality, a quien conoció durante su paso por el programa 'Los 50'. Además, Agostini y su compañero protagonizaron diversos enfrentamientos durante los casi tres meses de convivencia, situación que provocó que parte de la audiencia cuestionara el vínculo que surgió entre la influencer y el ganador del programa.