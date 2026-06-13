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Política

Congreso unicameral amplió su legislatura hasta el 24 de junio

La ampliación permitirá que se debatan proyectos pendientes antes del cierre de funciones del actual Congreso de 130 legisladores. Además, la Comisión Permanente quedó facultada para asumir determinadas tareas legislativas hasta julio de 2026.

Congreso unicameral finalizará su legislatura este 24 de junio.
Congreso unicameral finalizará su legislatura este 24 de junio. | La República | Carlos Felix
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El Congreso aprobó ampliar hasta el 24 de junio la segunda legislatura ordinaria del periodo 2025-2026. La decisión otorgó nueve días adicionales al calendario parlamentario y permitirá que el Pleno continúe con el debate de proyectos de ley y otros temas pendientes antes del cierre de esta etapa legislativa.

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El anuncio estuvo a cargo del presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, durante la sesión plenaria del viernes 12 de junio. Con esta medida, el Legislativo modificó la fecha prevista inicialmente en el Reglamento del Congreso, que establecía el 15 de junio como término de la legislatura.

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Sin embargo, la ampliación no garantiza que las actividades parlamentarias concluyan de manera definitiva el 24 de junio. El Congreso ya recurrió anteriormente a este mecanismo para extender el plazo de trabajo legislativo, por lo que existe la posibilidad de una nueva ampliación si la Mesa Directiva lo considera necesario.

Entre el 15 y el 19 de junio los parlamentarios cumplirán semana de representación en sus respectivas regiones. Además, algunas comisiones ordinarias continuarán sesionando y no se descarta que la Mesa Directiva convoque uno o dos plenos adicionales antes del 24 de junio para avanzar con los asuntos pendientes de la agenda.

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Comisión Permanente asumirá funciones hasta el 15 de julio

Entre los acuerdos aprobados por el Congreso figura una resolución legislativa que autoriza a la Comisión Permanente a ejercer determinadas funciones parlamentarias hasta el 15 de julio de 2026.

Este órgano podrá debatir y votar dictámenes, proyectos de ley y resoluciones legislativas incluidos en la agenda parlamentaria. También tendrá la facultad de analizar iniciativas que sean incorporadas posteriormente por la Junta de Portavoces.

Asimismo, la Comisión Permanente quedará habilitada para tramitar proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución.

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