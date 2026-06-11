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Monserrat exige prueba de ADN a Melcochita tras revelarse que sería padre a sus 90 años: “Le están viendo la cara”

Monserrat amenazó también a Melcochita con pedirle una indemnización si se confirma que Heydi Amado está embarazada.

Monserrat Seminario contó que Heydi Amado era una de sus mejores amigas. Foto: Composición LR/Instagram.
Monserrat Seminario contó que Heydi Amado era una de sus mejores amigas. Foto: Composición LR/Instagram.
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Heydi Amado, la joven de 22 años que mantiene una relación con Melcochita, desató polémica al afirmar que tiene una semana de retraso menstrual y algunos antojos, dejó entrever que estaría embarazada del cómico de 90 años. De confirmarse, sería el noveno hijo del carismático humorista.

Ante las especulaciones, Melcochita señaló que su pareja ya se sometió a una prueba de embarazo, aunque indicó que ambos esperarán una semana para conocer los resultados.

Frente a estas declaraciones, Monserrat Seminario, todavía esposa del sonero, alzó su voz y puso en duda la versión de Amado. Según manifestó, los resultados de este tipo de pruebas suelen obtenerse el mismo día. Por esa razón, pidió que, en caso de que el test salga positivo, el humorista se haga una prueba de ADN. "Le está viendo la cara", expuso la piurana a Trome.

PUEDES VER: Hija de Melcochita enfurece y lo deja por los suelos tras enterarse que el cómico sería padre a sus 90 años: "Que se amarre bien los..."

lr.pe

Monserrat amenaza a Melcochita si se confirma el embarazo de Heydi Amado

Monserrat también recalcó que, si el test de embarazo de Heydi Amado resulta positivo a sus 22 años, tomará medidas contra Melcochita, como pedir una indemnización económica. "Si está (embarazada), que (Melcochita) se haga la prueba de ADN, y si esos resultados dan positivo, le podría pedir una indemnización por maltrato psicológico para mis hijas", señaló la influencer.

Además, negó que el cómico esté ilusionado con la posibilidad de convertirse nuevamente en padre. Contó que, durante los embarazos que compartieron, ella asumió sola gran parte de las responsabilidades. "A él jamás le ha gustado cambiar pañales ni se levantaba en las madrugadas cuando mis hijas lloraban", explicó.

PUEDES VER: Melcochita impacta al confesar que sería padre nuevamente a sus casi 90 años con su joven novia: "Tiene un retraso de unos días"

lr.pe

Hija de Melcochita critica a su padre por posible embarazo de Heydi Amado

Susan Villanueva, hija mayor de Melcochita, se indignó al enterarse de que su padre podría convertirse en padre por novena vez a sus 90 años. Ella espera que esto sea una broma y calificó de irresponsable al humorista si la prueba de embarazo de Heydi Amado diera positivo.

"No puedo creer lo que está pasando. Espero que todo sea una broma, porque mi papá, a sus 90 años, no es que sea un semental. Hay que ser sinceros: a las justas puede con su alma. ¿Qué vida pretende darle si no ha sabido criar bien a sus hijos? Me indigna la irresponsabilidad", señaló Susan.

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