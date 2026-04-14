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¡Nueva bomba! Magaly Medina anuncia revelador ampay de famoso que "se vendía como la pareja ideal" y mujer testifica: "No era tan santo"

‘Magaly TV, la firme’ anticipa un nuevo caso que promete sacudir la farándula peruana. El testimonio de una mujer es el eje central de esta revelación que se dará a conocer hoy.

Famoso será expuesto en el programa de hoy de Magaly Medina.
Famoso será expuesto en el programa de hoy de Magaly Medina. | Foto: composición LR/Magaly TV, la firme

‘Magaly TV, la firme’ anunció que presentará pruebas que comprometen a un conocido personaje de la farándula nacional, quien hasta ahora se mostraba como “la pareja ideal”. Según el avance del programa, una mujer, quien brindó su testimonio en contra de este personaje, aseguró que existen varias agraviadas por su conducta.

El caso será revelado este martes 14 de abril en el espacio conducido por Magaly Medina, en medio del revuelo que aún genera el reciente ampay de Mario Irivarren y Said Palao.

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Nuevo ampay de famoso de la farándula nacional

“No era tan santo. Famoso se vendió como la pareja ideal, pero nosotros tenemos las pruebas de su mal comportamiento”, anuncia el avance de ‘Magaly TV, la firme’ para este martes 14 de abril.

Aunque el nombre del personaje aún no ha salido a la luz, la expectativa creció rápidamente, pues se trata de un ampay expuesto por Magaly Medina, reconocida por destapar situaciones comprometedoras de figuras de ‘Chollywood’.

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Mujer testifica en contra de famoso

Más allá de la intrigante promoción, el adelanto de ‘Magaly TV, la firme’ incluyó la voz de una mujer que acusa directamente al protagonista del ampay. Ella aseguró estar cansada de ocultar su comportamiento y afirmó que el hombre es consciente del daño que ha causado a varias personas. “Él no ha cambiado. Ya me cansé de guardar el secretito, pero él sabe que sí hay varias chicas que sí han caído”, se le escucha declarar.

La revelación completa, acompañada de pruebas, será difundida en el programa conducido por la ‘Urraca’, a través de ATV, desde las 9.30 p. m..

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