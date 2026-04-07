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¿Viaje oculto? Magaly Medina expone imágenes de Laura Spoya con su ‘amigo’ Sebastián Gálvez en Jamaica

La ‘urraca’ difundió imágenes de la exMiss junto al joven con el que había sido vinculada, aunque no lo incluyó en las publicaciones que compartió en redes durante el viaje.

La exreina de belleza viajó a Jamaica el último fin de semana. Foto: Composición LR/ATV
La exreina de belleza viajó a Jamaica el último fin de semana. Foto: Composición LR/ATV

La reciente emisión de Magaly TV La Firme volvió a poner al centro a Laura Spoya, luego de que se difundieran imágenes de su viaje a Jamaica que no pasaron desapercibidas. El informe mostró escenas de la conductora en el extranjero que contrastan con el contenido que ella misma había compartido en sus redes sociales.

Durante esos días, Spoya mostró en redes que viajaba con sus amistades. Sin embargo, la 'urraca' reveló imágenes en las que también aparece junto a Sebastián Gálvez, con quien previamente ya había sido vinculada.

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Difunden imágenes de Laura Spoya junto a su 'amigo' Sebastián Gálvez en su viaje a Jamaica

En la nota presentada por Magaly Medina, se mostró a la conductora de La Manada disfrutando de su estadía en Jamaica junto a su grupo de amigos.

No obstante, en otras imágenes, captan el momento en que la también influencer aparece acompañada por Sebastián Gálvez, el joven con quien previamente ya había sido vinculada públicamente. Las tomas los muestran caminando juntos en lo que sería el mismo lugar de hospedaje.

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Aunque el video no registra ninguna muestra de afecto entre ambos, el detalle que llamó la atención fue que Gálvez no apareció en el contenido que Spoya compartió en sus redes sociales durante el viaje. Según lo expuesto por el programa de la 'urraca', el joven habría optado por publicar historias de su rutina en el gimnasio, sin evidenciar que coincidía con la conductora en el mismo destino.

Cabe recordar que el nombre de Sebastián Gálvez ya había salido a la luz anteriormente, luego de que compartiera una imagen de Spoya que fue interpretada como sugerente, lo que llevó a la conductora a marcar distancia públicamente y negar cualquier vínculo sentimental entre ambos.

Laura Spoya evita pronunciarse tras ser consultada

A su regreso al Perú, los urracos de Magaly abordaron a Laura Spoya para consultarle sobre las imágenes difundidas y la presencia de 'su amigo' en el viaje a Jamaica. Sin embargo, la conductora evitó dar mayores explicaciones al ser interceptada.

“Qué pesados. No tengo nada que decir”, respondió de forma breve para luego retirarse en su vehículo.

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